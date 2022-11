Con insultos a la Corte, Hebe de Bonafini pidió una pueblada para “echar a los jueces”

escuchar

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, volvió este jueves a participar de las rondas de la agrupación frente a la Casa Rosada y pidió “hacer una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda”, al referirse a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a los que cuestionó porque “perdonan a los que quisieron matar a Cristina”. La Corte no tuvo intervención en esa causa.

De Bonafini llamó a “hacer una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda”, y enfatizó que esa manifestación debe demostrar que, “como el 20 y 21 de diciembre, el pueblo está harto y podrido”.

“Aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que cobran unas sumas que dan vergüenza , que tienen mucha plata guardada no se sabe dónde ni para quién. Ganan sumas espantosas”, acusó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, que retomó hoy las rondas en la plaza tras estar internada en el Hospital Italiano de La Plata. “Los médicos me dejaron venir porque saben que también es parte de mi salud, necesito la plaza para cuidarme, los necesito a ustedes para mejorarme”, les dedicó a los presentes en la marcha de las Madres N°2326.

Entre las acusaciones que lanzó, De Bonafini acusó a la Corte de no actuar contra los imputados por el atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Kirchner del 1° de septiembre. “Necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos. No solo perdonan a los que quisieron matar a Cristina, vienen perdonando desde antes, a los asesinos de nuestras hijas e hijos”, resaltó.

Según De Bonafini, la Justicia busca proscribir a Cristina. “Tenemos que ser capaces de dar tanto porque ellos saben que es la única que puede ganar, por eso no quieren dejarla libre, ni dejarla sin condenar. No la quieren víctima, la quieren condenada para que no se presente y están haciendo lo imposible”, aseguró.

Con información de la Agencia Télam

LA NACION