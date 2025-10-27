Con un mensaje a la oposición, Francos confirmó que el próximo paso será la reforma laboral y tributaria
El jefe de Gabinete analizó el resultado de las elecciones legislativas tras el triunfo de LLA por sobre Fuerza Patria
- 1 minuto de lectura'
Luego del triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas -en las que La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 40,68% de los votos- el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, celebró que el pueblo haya “entendido el mensaje del Presidente”, se alineó con el discurso de Javier Milei sobre mantener el diálogo con la oposición y confirmó que los primeros proyectos a presentar en el Congreso serán las reformas laborales y tributarias.
“Nosotros valoramos mucho el mensaje del pueblo argentino que se expresó y el Presidente dio un discurso clarísimo en ese sentido. Hay una voluntad del Gobierno para tener consensos y conseguir modificar la ley de Contrato de trabajo, las reformas tributarias”, marcó este lunes y siguió: “Vamos a presentar propuestas en diciembre con distintos sectores para que se voten en el Congreso”.
Noticia en desarrollo
