Con un mensaje a la oposición, Francos confirmó que el próximo paso será la reforma laboral y tributaria

El jefe de Gabinete analizó el resultado de las elecciones legislativas tras el triunfo de LLA por sobre Fuerza Patria

El Jefe de gabinete, Guillermo Francos.
Luego del triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas -en las que La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 40,68% de los votos- el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, celebró que el pueblo haya “entendido el mensaje del Presidente”, se alineó con el discurso de Javier Milei sobre mantener el diálogo con la oposición y confirmó que los primeros proyectos a presentar en el Congreso serán las reformas laborales y tributarias.

“Nosotros valoramos mucho el mensaje del pueblo argentino que se expresó y el Presidente dio un discurso clarísimo en ese sentido. Hay una voluntad del Gobierno para tener consensos y conseguir modificar la ley de Contrato de trabajo, las reformas tributarias”, marcó este lunes y siguió: “Vamos a presentar propuestas en diciembre con distintos sectores para que se voten en el Congreso”.

