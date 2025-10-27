Scott Bessent felicitó a Milei por el triunfo legislativo y destacó la “alianza vital” con la Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó este lunes al presidente Javier Milei y a La Libertad Avanza (LLA) por el resultado obtenido en las elecciones legislativas, en las que el oficialismo se impuso por un 40,7% a nivel nacional. “Felicitaciones al presidente Javier Milei por el muy exitoso resultado de las elecciones de medio término”, introdujo en una publicación en X, y añadió: “Tiene un mandato renovado para el cambio”.

En su mensaje, el funcionario norteamericano destacó la relación entre ambos países y subrayó la importancia estratégica de la Argentina en la región. “La Argentina es un aliado vital en América Latina. Este resultado es un claro ejemplo de que la política de la Administración Trump de ‘Paz a través de la fortaleza económica’ está funcionando”, expresó.

Congratulations to President @JMilei on La Libertad Avanza's very successful midterm election. President Milei has a renewed mandate for change.



Argentina is a vital ally in Latin America. These results are a clear example that the Trump Administration policy of Peace through… pic.twitter.com/tjcciFSkxG — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 27, 2025

Además, Bessent aseguró que Washington espera “continuar dando pasos hacia una mayor libertad económica que atraiga inversiones del sector privado y generadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”.

Por último, el secretario del Tesoro resaltó la sintonía entre ambos gobiernos y el liderazgo del expresidente Donald Trump. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más fuerte. América Latina está en camino hacia un brillante futuro económico”, concluyó.

Trump también felicitó a Milei por su “victoria aplastante”

El presidente de Estados Unidos también felicitó a Milei mediante un mensaje en su red social Truth Social. El mandatario calificó la victoria como “aplastante”. “¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina”, publicó en referencia al presidente argentino.

Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social tras la victoria de Javier Milei en la Argentina Truth Social Donald Trump

A dos semanas de la elección, Trump había recibido al mandatario argentino. Los presidentes compartieron entonces con sus gabinetes una reunión en la Casa Blanca. Durante una ronda de preguntas de periodistas, el estadounidense condicionó el apoyo económico en marcha a la Argentina al resultado electoral.

“Si pierde [por Milei], no seremos tan generosos”, sostuvo ese día. El apoyo se había instrumentado con el anuncio de un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, la intervención en el mercado argentino a través de la compra de pesos, y anticipo de que iba a haber más.