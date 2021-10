Condicionado, Alberto Fernández parte a Europa en busca de apoyo para avanzar con el FMI

En un escenario económico delicado y acosado por las diferencias internas en la coalición de gobierno, el presidente Alberto Fernández vuelve a salir del país en busca de apoyo internacional para avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario . En esta oportunidad, el mandatario vuela a Roma, Italia, para participar de la cumbre del G-20, donde el sábado se reunirá con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, en procura de definiciones.

Fernández parte esta noche en un vuelo charter fletado por la Presidencia y acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, y una decena de ministros y secretarios de Estado. Se unirá a ellos Martín Guzmán, quien ya se encuentra en Roma y es el encargado de llevar las negociaciones con el FMI. En Italia, ante líderes globales como el norteamericano Joe Biden y la alemana Angela Merkel, el Gobierno insistirá en pedir una reforma de la arquitectura financiera internacional.

Se trata de una estrategia diseñada por Guzmán para evitar el pago de sobretasas que impone el Fondo a los países que se atrasan con sus deudas y que reciben un crédito mayor al que les corresponde por la cuota que tienen en el FMI. En el caso de la Argentina, los sobrecargos son del 4,05% anual, contra valores promedio de 1,05%, lo que proyecta un saldo negativo de 1000 millones de dólares al año. Aunque lo central es que desde marzo de 2022 habrá vencimientos por 18.000 millones de dólares y una cifra similar se acumulará en 2023, con lo cual empieza a correr la cuenta regresiva hacia una nueva cesación de pagos.

La gira presidencial tendrá dos escalas: la primera será en Roma, durante el fin de semana, y la segunda tendrá lugar en Glasgow, Escocia, donde sesionará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), entre lunes y martes próximos. En ese marco, el Gobierno apuesta a un acercamiento con Biden, pudo saber LA NACION, pese a que el presidente de los Estados Unidos no tiene en agenda una reunión bilateral con Fernández.

Alberto Fernández y Martín Guzmán

Entre los funcionarios que acompañarán en la gira al Presidente se encuentra el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, quien oficia como “sherpa” en el G-20 y es considerado un engranaje clave, junto al secretario Gustavo Beliz, para que la administración Biden apoye a la Argentina ante el FMI. No obstante, el embajador designado Marc Stanley advirtió en su presentación ante el Senado estadounidense que el gobierno de Fernández debe presentar un plan económico consistente.

La delegación argentina también está integrada por el canciller Santiago Cafiero, quien hará su debut como jefe de la diplomacia en dos cumbres de la talla del G-20 y la COP 26 de Cambio Climático, en tanto que también serán de la partida el ministro de Ambiente, Juan Cabandié; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; los asesores Juan Manuel Olmos y Cecilia Nicolini; la portavoz Gabriela Cerruti y el subsecretario de Comunicación y Prensa, Marcelo Martín.

En una conferencia de prensa que ofreció esta mañana en la Casa Rosada, Cerruti sostuvo que el nuevo viaje de Fernández a Europa servirá para “seguir buscando respaldo internacional” en la búsqueda “de llegar al mejor acuerdo” con el FMI . En su contacto con los medios acreditados en la sede gubernamental, la portavoz trasladó la responsabilidad al expresidente Macri y rechazó que las negociaciones provoquen un cortocircuito en el Frente de Todos.

Condicionado internamente

Pero la misión de Fernández y la delegación argentina en Roma y Glasgow ya parte condicionada por las advertencias de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de La Cámpora , que a través de un video y de un acto de homenaje a Néstor Kirchner a 11 años de su muerte, dejaron en claro que los modos suaves de Guzmán y Fernández para negociar con el FMI deberían ser trocados por el áspero estilo que patentó el fallecido expresidente (2003-2007).

Alberto Fernández

Tanto es así que Fernández –rodeado este miércoles por miles de militantes kirchneristas y aliados a los que ideológicamente no les cae bien la cercanía del FMI– sostuvo que “si todavía no se acordó con el Fondo, es porque no nos arrodillamos” . El clima electoral, ante la inminencia de los comicios de medio término del 14 de noviembre, tampoco ayuda para que el Gobierno selle un acuerdo con el organismo. Y el escenario de un default pone en alerta a la oposición y los empresarios.

La portavoz Cerruti criticó a los políticos opositores que “tienen apuro” para cerrar el acuerdo con el Fondo y dijo que el Gobierno sigue una “negociación que no tiene plazos”. Durante la gira, Fernández y Guzmán buscarán convencer a los líderes globales que “la economía argentina arrancó” después de la paralización que provocó la pandemia de coronavirus. “Primero crecer y después pagar”, será el lema de la delegación argentina.

Siempre primero Argentina 🇦🇷



Néstor Kirchner 1950-∞ ❤️ pic.twitter.com/gtTGafw53i — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 27, 2021

La agenda de la gira comenzará el sábado a primera hora en Roma, tras el arribo a la capital italiana el viernes por la tarde. Fernández participará de la sesión plenaria del G-20 bajo el título “Economía Global y Salud Global”, que se desarrollará en el fastuoso Centro de Convenciones La Nuvola. Tras ese encuentro inicial, el Presidente mantendrá una reunión bilateral con la canciller alemana, Angela Merkel, quien anunció su próximo retiro.

También el sábado, Fernández se reunirá con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; la titular de la Comisión de la UE, Úrsula Von Der Leyen; y el primer ministro de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. En tanto que la frutilla del postre, que aún no se sabe si será dulce o ácido, la pondrá el encuentro con Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, agendada entre las 17 y las 18 hora romana, pudo saber este diario.

Una hora después, Fernández participará de un evento ofrecido por el presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Mario Draghi, en honor a los jefes de Estado y de gobierno asistentes al G-20. Para el domingo quedará, en paralelo a la cumbre, un encuentro con la reina de Holanda, la argentina Máxima Zorreguieta; y sendas bilaterales con el director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.