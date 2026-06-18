Confirman una gira del papa León XIV por Sudamérica en noviembre e incluiría un paso por la Argentina

ROMA.- Se acerca la definición del viaje papal a la Argentina, que sería en noviembre. El presidente de Perú, José María Balcázar Zelada, tras ser recibido este jueves en audiencia por el papa León XIV en el Vaticano, confirmó que irá a su país “adoptivo” en la primera quincena de noviembre.

“Ha sido una magnífica y amistosa reunión. Hemos tenido dos horas de diálogo y él nos ha podido ya certificar que la primera quincena de noviembre estaría en Perú. Luego de Lima, va a ir a Chiclayo, luego a Piura y de allí a Pulcallpa, en la selva amazónica. Y también visitará Cuzco”, dijo Balcázar a algunos periodistas, al salir del Vaticano.

El viaje a Perú del primer papa estadounidense -pero también de nacionalidad peruana-, está vinculado a una visita a la Argentina y a Uruguay, países que quedaron en el tintero del papa Francisco, según pudo confirmar LA NACION de altas fuentes del Vaticano, que dijeron que se están finalizando las fechas.

Robert Prevost, que volverá como máximo líder de la Iglesia católica al país donde vivió la mitad de su vida sacerdotal -fue misionero agustino primero y luego, obispo-, se quedará al menos diez días en el país andino, según rumores.

El 22 de mayo último, cuando crecieron las versiones de la gira papal por Sudamérica, la Iglesia Católica de Montevideo confirmó que el Sumo Pontífice llegará a Uruguay en noviembre y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país dijo a la agencia Reuters que se está preparando para la visita, que formará parte de una gira más amplia por el continente.

En el Gobierno argentino reina por ahora la cautela, a pesar de que la expectativa es creciente desde que a fines de mayo se aceleraron las versiones. Alimentó el rumor un mensaje del canciller Pablo Quirno, replicado por el presidente Javier Milei.

Quirno publicó: “Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC."

El mensaje de Quirno fue compartido por el Presidente, que respondió: “Se viene”, y agregó dos emojis de leones.

“La agenda de las visitas pastorales del Papa suele oficializarse en Roma con unos cinco meses de anticipación”, insistieron fuentes eclesiásticas consultadas por LA NACION, al admitir que el posible viaje del papa León XIV a la Argentina ya entró en etapa de definiciones. Así, la Secretaría de Estado del Vaticano estaría a tiempo de anunciar una visita del sucesor de Francisco para antes de fin de año.

Aunque el programa del viaje lo preparará el equipo del Papa, el presidente interino de Perú explicó que Perú pondrá a disposición del pontífice helicópteros porque, según le ha dicho, León XIV “quiere cubrir la mayor cantidad de pueblitos del norte y también de la selva”.

“Pero también le hemos ofrecido el helicóptero para cualquier punto que él desee cubrir de forma rápida, porque él quiere cubrir la mayor cantidad de pueblitos del norte y también de la selva. (…) Le he sugerido también que podemos darle la facilidad del helicóptero Cuzco-Puno para que se encuentre con los hermanos aymaras y quechuas”, dijo el mandatario.

Zelada, que fue recibido justo en medio del suspenso por cuál será el resultado final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio y en momentos en los que la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja sobre el aspirante de la izquierda Roberto Sánchez, contó que con León también hablaron de este tema y de la necesidad de unidad: “En el Perú lo que necesitamos es unirnos, no dividirnos más”.

El papa León en el aeropuerto militar de Gran Canaria, el 11 de junio de 2026 Alessandra Tarantino - AP

Zelada reveló también que el Pontífice -que es un amante de la comida peruana y tiene un secretario de esa nacionalidad, don Edgar Rimaycuna- “está contentísimo” por el viaje.

León XIV el sábado pasado regresó de un exitoso viaje de 6 días a España, donde estuvo en Madrid, Barcelona y Canarias, fue aclamado por miles de personas -entre las cuales muchos peruanos que viven allí-, reclamó diálogo y llamó a la reconciliación para dejar atrás la polarización política. Su próximo viaje será a Francia, donde irá del 25 al 28 de septiembre: visitará la sede de la Unesco, la basílica de Notre Dame, el santuario mariano de Lourdes y la ciudad de Metz, cerca de la frontera de Luxemburgo, según trascendió.

León XIV, nacido en Chicago hace 70 años, fue invitado a la Argentina por el presidente, Javier Milei -con quien se reunió en junio del año pasado y cuyo gobierno está trabajando arduamente para concretar este viaje-, así como por los obispos.

Al visitar en noviembre próximo la Argentina, el país donde nació su predecesor, cumplirá una de sus asignaturas pendientes. En marzo de 2013, al cumplir diez años de pontificado, Francisco en diversas entrevistas a medios argentinos dijo claramente que su deseo era viajar a la Argentina. En esa ocasión, Francisco recordó a LA NACION que había sido planeado un viaje a la Argentina en 2017, cuando finalmente terminó yendo sólo a Chile y Perú (en enero de 2018), e insistió en que nunca hubo una negativa a ir. “Después lo que sucedió es que las cosas se complicaron de otra manera, hubo dos años de pandemia que tiró adelante viajes que se tenían que hacer necesariamente, incluso a lugares que uno dice ‘para qué fue ahí’, pero había que ir. Así que la Argentina sigue esperando. Yo quiero ir, espero ir. Ojalá pueda”, dijo.

La última vez que un papa visitó la Argentina fue en 1987, cuando san Juan Pablo II viajó para la primera Jornada Mundial de la Juventud. La visita pastoral tuvo lugar entre el 6 y el 12 de abril y el pontífice polaco -que había estado apenas 30 horas en junio de 1982, al final de la guerra de las Malvinas-, recorrió diez ciudades.

Después de una etapa que se avizora bastante larga en Perú, con diversas ciudades, habrá que ver cómo se termina de definir el tramo argentino.