Conflicto docente en Santa Fe: Perotti descontó los días no trabajados y el gremio respondió con otra huelga

ROSARIO.-El conflicto docente en Santa Fe no parece tener por ahora un horizonte de solución, después de 21 días de paro. Tanto el gobierno de Omar Perotti como el gremio de los maestros estatales no ceden cada uno en su posición . La administración peronista descontó los días de paro de agosto, después de que la semana pasada el sindicato de Amsafé realizara una nueva huelga de 72 horas. Este lunes el gremio realiza una movilización en distintos puntos de la provincia para expresar el malestar y no darán clases entre las 10 y las 15, lo que supone otro día con las escuelas sin alumnos.

La movilización de los maestros suma presión a la reunión paritaria que se realizará hoy, un capítulo en este extenso conflicto que está cargado de incertidumbre. Amsafé anunció que presentará una denuncia judicial porque considera que el descuento de los días no trabajados durante el conflicto gremial es ilegal.

El gobierno planteó que podría devolver los días descontados si los docentes que hicieron paro recuperan las horas no trabajadas . En las redes sociales muchos docentes publicaron los recibos de sueldos con descuentos de más de 30.000 pesos. La indignación de los docentes creció cuando lo que parecía una amenaza del gobierno nunca concretada hasta ahora en el marco del conflicto se hizo realidad.

Docentes de Santa Fe está en conflicto con la gestión de Perotti

“Haremos acciones legales ante la Justicia y políticas contra los descuentos. El gobierno tiene que presentar una propuesta que debe contemplar la devolución de todo lo descontado”, anunció el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso.

El gobierno santafesino, a través del ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri, planteó que “es necesario que prime el sentido común para conciliar”. “Tenemos la mejor predisposición para que podamos resolver el tema en un marco de diálogo y colaboración”, advirtió el funcionario.

Paritaria de 77% e interna en el PJ

Amsafé es el único gremio que no aceptó el aumento del 31% (en cuatro cuotas) que el gobierno santafesino ofreció como complemento al 46% que se acordó en la paritaria de marzo pasado. En 2022 la suba salarial totaliza un 77 por ciento . La queja de los docentes es que la paritaria debería haberse abierto antes y que no compensa la pérdida del poder adquisitivo por la inflación.

Las críticas contra Perotti por aplicar los descuentos a los maestros que están imbuidos en un extenso conflicto, que recrudeció en agosto, provinieron del propio peronismo. El Movimiento Evita difundió un duro documento contra la administración del PJ. Calificó los descuentos como “una extorsión con el fin de domesticar a las y los trabajadores” y le reclamó “diálogo y sensibilidad”.

Luego de que este sábado se liquidaran los sueldos con la quita de los días no trabajados en agosto, Perotti salió a explicar la medida. “Lamentablemente a los docentes no les podemos liquidar el aumento. Van a cobrar lo mismo que antes, y menos, porque los días no trabajados se descuentan al no acordar una recuperación como acordaron los otros gremios. Se van a recuperar los turnos que no se dieron en salud, se van a recuperar las horas que no fueron trabajadas”, afirmó el gobernador santafesino.

Perotti manifestó que “la remuneración que de los docentes es de las mejores del país”, aunque aclaró que “no desconozco que en marzo se arrancó muy por encima de la inflación en beneficio de los trabajadores, pero en agosto y septiembre nos quedamos. Pero lo que habíamos acordado en marzo era que en septiembre nos juntábamos, y yo cumplo con lo que digo. Y no el 30 de septiembre, sino el 1º de septiembre”.

“Hubo paros antes de esa fecha, fuera de lo que habíamos acordado, y sin que nosotros desconociéramos la necesidad de actualizar los ingresos”, señaló el gobernador santafesino, y explicó: “Si hubiésemos desconocido la necesidad de actualizar, nos hubiésemos mantenido en ese 8% de septiembre; en cambio septiembre termina siendo un 20% de aumento, y llevamos la propuesta hacia un 77%”, agregó el mandatario.