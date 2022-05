Conflicto mapuche: vecinos de Bariloche y veteranos de guerra “abrazaron” la Escuela Militar de Montaña

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Más de 50 autos participaron este domingo de la caravana que partió a las 15.30 de la gruta de la Virgen de las Nieves, en la ruta que conduce al cerro Catedral, y se dirigió a la Escuela Militar de Montaña . Allí, unas 500 personas -según estimaciones de los organizadores y de los agentes de Tránsito- se congregaron para abrazar simbólicamente a la institución del Ejército, que enfrenta en esa zona distintos reclamos territoriales de comunidades mapuches .

En coincidencia con el Día del Ejército argentino, el abrazo a la Escuela Militar de Montaña fue organizado por Vecinos Autoconvocados por la Patria y Veteranos de Guerra de Malvinas, y contó con el lema “Argentinos de pie defendiendo nuestra soberanía nacional en Bariloche”. Padres con hijos pequeños, matrimonios, hombres solos y grupos de mujeres participaron de la concentración a pesar de que el termómetro marcaba apenas algunos grados por encima de cero.

La mayoría llevaba una bandera argentina y también se vieron carteles que decían “Sin Justicia hay terrorismo” y “Argentina o Komunismo”. En el ingreso a la escuela militar, sobre la avenida Bustillo y a 9,5 kilómetros del centro de la ciudad, se ubicaron algunos veteranos de guerra. Luego de cantar el Himno Nacional y Aurora, los manifestantes escucharon las palabras de una de las organizadoras.

Con una caravana y abrazo simbólico, respaldaron al Ejercito en litigio con una comunidad mapuche

“Este abrazo es un símbolo de unión. No es un mero capricho defender las tierras que custodia el Ejército. Se trata de riqueza paisajística que no debe caer en manos de particulares. Su uso debe preocuparnos a todos” , señaló la vocera. No hubo mención a ningún litigio ni comunidades mapuches en particular.

El discurso principal también mencionó el proyecto del Parque Central, propuesto en 2014 por la actual gobernadora Arabela Carreras, que en ese momento era legisladora. Se trata de un predio de alrededor de 3600 hectáreas que se encuentran ubicadas en la zona centro-oeste de Bariloche y están administradas por el Ministerio de Defensa de la Nación. Durante el abrazo a la Escuela Militar de Montaña, indicaron que ese parque permitiría crear un pulmón verde “para el disfrute de todos”.

Con una caravana y abrazo simbólico, respaldaron al Ejercito en litigio con una comunidad mapuche

En ese sentido, se mostraron en contra de los “atropellos, los intereses económicos y la destrucción del patrimonio” y llamaron a prestar “especial atención” y a tomar “recaudos para salvaguardar” esas tierras. “Abrazamos este lugar por lo que representa. Los diversos litigios abiertos se dan en tierras del Estado y, por ello, de todos. Basta de corrupción, basta de usurpación, de enriquecimiento de los políticos. Por una sola bandera. Estamos haciendo historia, defendiendo lo que es nuestro”, concluyeron.

En un video que grabó en apoyo al abrazo y que formó parte de la convocatoria en los últimos días, el exteniente coronel Aldo Rico afirmó: “Para nosotros, los veteranos de guerra, la Patria es un desafío, no un negocio. Por eso, realmente es encomiable esta decisión de los ciudadanos de Bariloche de ponerse de pie y reunirse para defender a una de las instituciones más importantes de la Patria”.

Con una caravana y abrazo simbólico, respaldaron al Ejercito en litigio con una comunidad mapuche. En la Escuela Militar de Montaña fue la actividad.

Además de decenas de insignias patrias, una bandera argentina de unos 60 metros de largo formó parte del abrazo a la Escuela Militar de Montaña. Algunos automovilistas tocaban bocinazos en señal de aprobación cuando pasaban por la avenida Bustillo. Otros se mostraron desconcertados por el inusual tránsito para un día domingo.

“Hay que buscar la forma de canalizar los reclamos territoriales. Hay muchos que son legítimos, pero hay que encontrar la manera de responder a ellos sin que se genere un efecto en cadena”, dijo a LA NACION Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, que se mostró muy contento con la convocatoria de este domingo en Bariloche.