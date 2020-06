Ramos Padilla recibió una buena noticia del Consejo de la Magistratura

Iván Ruiz
5 de junio de 2020 • 10:23

Alejo Ramos Padilla, el juez federal que instruye el caso D'Alessio, fue beneficiado hoy en el Consejo de la Magistratura. La comisión de Disciplina y Acusación desestimó esta mañana una denuncia realizada ante ese organismo, a partir de una orden del expresidente Mauricio Macri, por mal desempeño, después de que el juez diera detalles sobre el caso D'Alessio en una reunión bicameral del Congreso.

El cierre de la investigación, impulsado por el juez Alberto Lugones, fue votado por el bloque kirchnerista, que fue acompañado por el juez Juan Manuel Culotta . La oposición intentó postergar la definición pero no reunió los votos necesarios. Sólo votaron en contra de la desestimación el diputado Pablo Tonelli, la senadora Silvia Giacoppo y la abogada Marina Sánchez Herrero . El cierre deberá ser ratificada en el plenario del Consejo.

Ramos Padilla aceptó en marzo de 2019 una invitación del kirchnerismo para informar sobre el trámite del caso D'Alessio ante la comisión bicameral de temas de inteligencia del Congreso. "Ramos Padilla no es un juez ecuánime, espero que el Consejo de la Magistratura lo destituya", había dicho el entonces Mauricio Macri después de la intervención del juez en el Parlamento y antes de ordenar que se envíe la denuncia al Consejo.

La denuncia, que fue instruida por el Ministerio de Justicia entendió que -durante su presentación en el Congreso- el juez federal de Dolores incurrió en "una manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas".

Pero Ramos Padilla redobló la apuesta en el Consejo. Se presentó ante el organismo para dar explicaciones y acusó al macrismo de querer interferir en el caso D'Alessio. Incluso, pidió que el Consejo cite a Macri y al entonces jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, y al ya fallecido juez federal Claudio Bonadio, que instruía la causa de los cuadernos de las coimas.

El consejero Lugones, que impulsó la desestimación de la denuncia, sostuvo: "No es admisible que cuando no nos gusta cómo piensa un juez lo denunciemos para minar su investigación y cuestionar su legitimidad. Fue el presidente Macri quien dijo: 'A este juez hay que sacarlo porque ya hizo varias'. Eso es inadmisible". Y agregó que, además, Ramos Padilla no reveló, durante su intervención en el Congreso, información sensible sobre el caso D'Alessio.

Por último, Lugones aclaró que Ramos Padilla ya había sido ratificado en ese caso por sus superiores. La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó en mayo pasado que el juez seguirá con el expediente que investiga una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión por la cual se encuentra detenido, entre otros, el falso abogado D'Alessio.