Convocan a una audiencia con los supuestos dueños de la quinta de Pilar que se adjudica a la AFA para definir quién investigará la causa

La Cámara Federal de Casación Penal decidió abrir el recurso del fiscal de Cámara de San Martín Carlos Cearras para analizar si la causa donde se investiga a los verdaderos dueños de la quinta de Pilar que se adjudica a la AFA se queda en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay o si regresa a los tribunales en lo Penal Económico.

Así lo resolvieron los jueces Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, quienes convocaron a una audiencia para el 30 de marzo.

Allí las defensas de los supuestos dueños de la quinta, Luciano Pantano y Ana Conte, argumentarán por qué la causa debe quedarse en Campana, y el fiscal ante la Casación Mario Villar argumentará las razones para que el caso quede en el fuero penal económico en manos del juez Marcelo Aguinsky.

Luego de esa audiencia, los jueces de Casación decidirán. No es una mera cuestión procesal, sino un asunto más delicado, pues la AFA quiere que el caso quede en Campana, en la creencia de que le irá mejor.

El juez federal de Campana, González Charvay

Pero la fiscalía quiere sacarlo de allí y que el expediente tramite en el fuero penal económico, donde Aguinsky es el juez del caso, al menos hasta mayo, ya que en ese momento cesa su subrogancia.

El caso es más delicado aún si se supone que el juez que se quede con esta causa de la quinta absorberá los otros casos en las que se investiga a la AFA por fraude por el supuesto desvío de fondos de lo cobrado en el exterior, mediante la firma TourProdEnter. Son unos 400 millones de dólares y allí están imputado Javier Faroni y su mujer como directivos de la empresa.

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky

En rigor, lo ocurrido este miércoles es que Carbajo, Ledesma y Borinsky declararon admisible la queja del fiscal de la Cámara de San Martín Cearras y concedieron su recurso de Casación.

Cearras fue contra el fallo de la Cámara Federal de San Martín, firmado por Alberto Lugones, quien había asignado la competencia del juez de Campana Gonzalez Charvay a ese caso. Ahora la Cámara de Casación fijó audiencia y deberá resolver.

Hay dos planteos para decidir tras la audiencia del 30 de marzo: determinar si es correcto o no que quien debía decidir sobre la competencia era la Cámara Federal de San Martín y luego establecer si el caso es competencia de Campana o si es competencia de Aguinsky.

Las normas dicen que debía decidir el tribunal del “juez que previno”. Si se interpreta que es Aguinsky porque tuvo el caso primeramente, el asunto pasaría a la Cámara en lo Penal Económico. Pero si se interpreta que el juez que previno en la cuestión de competencia es González Charvay, entonces está bien que hubiera decidido el tribunal de San Martín.

El camarista de San Martín Alberto Lugones

Hay tres precedentes de la propia Cámara de Casación, uno firmado por los mismos Carvajo, Ledesma y Borinsky, que señalan que cuando el código habla del juez que previno, se refiere al incidente de competencia. Con lo que podrían entender que está bien que haya resuelto el tribunal de San Martín.

¿Territorio o fuero?

El otro asunto es determinar si es el juzgado de Campana el que debe investigar por el territorio o si es el fuero Penal Económico por la magnitud de la maniobra de lavado de dinero que se originó con sede en la AFA, que estaba situada en la ciudad de Buenos Aires.

Esta podría ser la solución del caso: que la Casación entienda que es correcto que haya decidido sobre la competencia la Cámara de San Martín (tal como dicen los precedentes), pero que la competencia es del Penal Económico y que Aguinsky debe quedarse con el caso.

La causa es clave para decidir si hay delito de lavado de dinero que involucra al tesorero de la AFA Pablo Toviggino en la compra de esta mansión, valuada en 20 millones de dólares. La casona tiene cinco hectáreas, una pista ecuestre, un helipuerto, salones, pileta, quinchos y un galpón con 54 autos de colección y otros de alta gama.

Allanamientos a la quinta de Pilar el 12 de diciembre de 2025 Rodrigo Néspolo

La Justicia y la Policía Federal allanaron el lugar y se encontraron objetos de Toviggino, mientras que la sociedad dueña de la quinta está vinculada al tesorero de la AFA. El caso arrancó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, luego pasó al penal económico de Aguinsky, sobre la avenida de los Inmigrantes.

Ahora se investiga la posible comisión del delito de lavado de activos a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, a través de la sociedad Real Central SRL. Esa firma compró la quinta, que fue de Carlos Tevez, ubicada en la calle Misiones 4097, en Villa Rosa, partido de Pilar.

En la mansión hay además un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino e instalaciones deportivas. La empresa no alcanzaría a justificar el giro financiero para la supuesta compra del inmueble, por lo que Pantano, un monotributista, y Conte, su madre exempleada doméstica, no tendrían capacidad económica para haberla adquirido. Y se sospecha que son testaferros.