Córdoba | Ante empresarios, Juan Schiaretti afirmó que el equilibrio fiscal debe ser “alcanzado con sensatez”

CÓRDOBA.- Juan Schiaretti, el primer candidato a diputado por Provincias Unidas en Córdoba, habló este lunes entre empresarios y planteó que comparte el objetivo de mantener el equilibrio fiscal, pero advirtió que debe ser “alcanzado con sensatez”. Subrayó que tiene que “ser sustentable y compatible con la equidad social. Si se hace a lo bruto, se rompe el tejido social. No se puede tener equilibrio con jubilados que ganan 47% menos que en 2017”.

El candidato y “padre político” de la alianza Provincias Unidas, constituida por media docena de gobernadores, estuvo en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí insistió en que “no se puede gobernar maltratando a todos. No se puede llamar degenerados fiscales a los gobernadores, ni insultar a empresarios, periodistas o economistas. No se puede decir que todos los que piensan distinto son una casta. Gobernar no es descalificar al otro. Gobernar es generar confianza y encontrar consensos”.

Admitió la necesidad de avanzar con las reformas previsional y laboral. En el primer caso, apuntó que hay que diferenciar a quien aportó de quien no lo hizo, “garantizando un piso mínimo para todos, pero reconociendo el esfuerzo del que trabajó formalmente”. Sobre la laboral, sostuvo “tenemos que terminar con la industria del juicio, que espanta la contratación formal. Y hay que crear un fondo de garantía por tiempo de trabajo, como en Brasil o en la construcción, para que los trabajadores cobren su indemnización sin fundir a las pymes. No es difícil. Se trata de aplicar racionalidad y sentido común”.

Schiaretti reiteró el eje del discurso que viene manteniendo la alianza en la producción. La Argentina “puede resolver al mismo tiempo su déficit fiscal y su déficit externo. Tenemos gas y petróleo en la Patagonia, minería en expansión, talento en la economía del conocimiento y enorme potencial pesquero y agropecuario. Si aprovechamos eso, vamos a generar los dólares que siempre nos faltan”, añadió.

Como viene haciendo hace tiempo, el candidato reclamó eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias: “Es el impuesto más regresivo de todos. No existe en ningún país de América ni en Europa. Se llevaron del interior productivo US$175.000 millones de desde 2003. Córdoba sola aportó US$35.000 millones. Eso tiene que terminar. Las retenciones son un saqueo que se puede eliminar en dos años”.

“Si le sacamos el pie de encima al campo, las exportaciones agropecuarias pueden crecer entre US$45.000 y US$50.000 millones al año. Ese ingreso no se va a Punta del Este ni a Miami. Se reinvierte en los pueblos, en las explotaciones y en la educación de los hijos. Así funciona el interior”, subrayó.

Schiaretti habló de llevar "sensatez" al Congreso.

“Provincias Unidas representa sensatez, federalismo y producción frente al enfrentamiento estéril”, sintetizó. Schiaretti estará con Provincias Unidas, tal como adelantó LA NACION, este miércoles a las 16 en el estadio Obras de la ciudad de Buenos Aires. En ese distrito, la alianza -no todos sus integrantes- apoyan a los candidatos de Ciudadanos Unidos, Graciela Ocaña como cabeza de la lista de senadores y a Martín Lousteau en la de diputados. No se sabe si habrá foto con ellos.

La expectativa de la alianza Provincias Unidas es conseguir entre 17 y 20 diputados y armar un bloque de entre 25 y 30, sumando otros legisladores. Presentan listas en 17 distritos.