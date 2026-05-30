El padre de Agostina Vega contó que habló con el detenido y apuntó al entorno de la madre

Gabriel Vega, el padre de Agostina, la menor desaparecida en Córdoba, afirmó este sábado que se reunió a solas con el único detenido, Claudio Barrelier, y grabó de modo oculto la conversación. También apuntó contra el entorno de la madre de la adolescente de 14 años y pidió que “se dejen de entorpecer los operativos de búsqueda”.

Al describir el encuentro previo al arresto del detenido, que la policía concretó el miércoles a la madrugada, el hombre explicó: “Conseguí el teléfono del tipo, me junté y lo grabé. Hay una filmación de todo lo que dice y hay cosas que son muy duras ahí”.

Sobre el contenido del registro audiovisual, afirmó que “son cosas muy complicadas las que dice en esa grabación”.

El padre contó que logró reunirse con Claudio Barrelier, principal sospechoso por la desaparición de su hija

Vega manifestó además sus sospechas respecto al entorno cercano de la víctima y denunció inconsistencias en el comportamiento de familiares. “Entre la madre y este tipo hay algo… no sé qué pero hay algo”, declaró. “Si sabía cómo era su entorno, hubiese movido cielo y tierra para evitarlo”, agregó en diálogo con TN.

Frente a este escenario, el hombre exigió que se terminen las conductas que, a su entender, obstaculizan las tareas de la fuerza de seguridad cordobesa. “Les digo que del otro lado —en referencia a la familia materna—, dejen de entorpecer la investigación”, insistió.

Actualmente se realiza un rastrillaje en un predio de 240 hectáreas para buscar a Agostina Sebastián Salguero

También detalló la cronología de los hechos desde el momento en que recibió la noticia de la desaparición de la adolescente, ocurrida el sábado por la noche. El padre dijo que en ese instante se encontraba en San Luis por una expedición de trekking.

“Me llamó el padrino de Agostina, me dijo que estaba desaparecida y, en ese momento, me agarró una crisis de nervios”, precisó Vega, quien llegó a la capital cordobesa para participar de la búsqueda el lunes entre las 5.30 y las 6.

Al arribar a la ciudad, el hombre intentó dar con Barrelier, por ser quien había visto a la menor por última vez. “Llegué a Córdoba, empecé a investigar quién era, no tenía ningún dato y la familia materna no me brindaba ninguna información certera”, afirmó Vega y sumó: “Yo ayudé a la gente de investigaciones a detener al tipo este”.

Por otro lado, dio a entender que el hecho involucra a más personas, que podrían formar parte del círculo de la familia materna. “Que caiga el que tenga que caer, porque hoy estamos acá porque esta persona no estaba sola”, consideró.

Melisa, la madre de Agostina Vega Gentileza Cadena 3

También respaldó el trabajo de las autoridades locales: “El fiscal se puso la 10 y yo le creo, me entendió al 100%”. Sin embargo, advirtió sobre supuestas maniobras que dificultarían los rastrillajes en la provincia. “Solamente le pido a la gente que está entorpeciendo esta investigación que deje de hacerlo. Hoy se inhibieron tres drones”, dijo.

Con respecto al accionar de los parientes directos, cuestionó lo que considera contradicciones en sus declaraciones públicas: “Si vos vas diciendo la verdad por partes, no colaborás. Si decís que no lo conocés, después que sí, después que es el novio...”.

En tanto, al ser consultado sobre la personalidad de su hija, indicó: “Agostina es una persona muy confianzuda, inocente”. Asimismo, criticó la relación de la familia con el detenido: “Si tenés medio dedo de frente, no llevás a tu hija con esta gente”.

La respuesta de la parte materna

Nicole, la hermana menor de Melisa, madre de la adolescente buscada, rechazó los dichos del padre. “Me parece totalmente caradura de su parte decir semejante estupidez”, declaró ante la insinuación de Gabriel respecto de que la familia materna ocultaba algo.

La tía afirmó que la familia materna no tiene nada que ver con Barrelier Mario Sar

También defendió a su entorno familiar y afirmó que su hermana “no está metida en ninguna red de trata ni nada similar” y que el padre no ve a su hija desde hace un año. “Apareció ahora para hablar mal de nosotros y concentrarse más en ensuciarnos que en buscar a Agostina“, afirmó.

“Él no es un buen padre, ni es ningún santo”, expresó en diálogo con LN+. “Ella probó ir a vivir con él y vivió cosas que no le gustaron, mucha agresión y maltrato psicológico. Si la buscan en redes, aparece como Agostina Heredia, el apellido de la madre, eso les dice todo”, sostuvo Nicole.

Finalmente, y pese al vínculo con su madre, coincidió con el padre en apuntar contra Barrelier y reclamó: “Hay corrupción por todos lados, ese hombre tenía una causa, no se entiende por qué estaba libre y trabajaba en la municipalidad”.