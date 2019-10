Mario Negri, el referente de Macri en la provincia Crédito: Télam

Juntos por el Cambio superó por 32 puntos al Frente de Todos; Schiaretti perdió al único senador propio

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2019

CÓRDOBA.- La provincia de Córdoba, el segundo distrito electoral más populoso del país, con el 8,68% del total del padrón, volvió a ser una suerte de isla para Juntos para el Cambio. La boleta del presidente Mauricio Macri amplió la diferencia que le había sacado a la del postulante del Frente de Todos Alberto Fernández en las PASO y con el 99% de los votos escrutados aumentó la brecha entre ambos a 32 puntos.

En la capital, la diferencia entre ambos postulantes alcanzó los 42 puntos porcentuales, un número que se repitió en algunas zonas del sudeste de la provincia, como Marcos Juárez, cuna de la alianza. Por el contrario, en los departamentos del norte, los más pobres, como Minas o Cruz del Eje, se impuso el Frente de Todos.

Con esta victoria, Macri revalidó en este distrito el liderazgo que comenzó a construir en 2015, apoyado en el enojo de los cordobeses con el kirchnerismo: la provincia tuvo relaciones cortadas con la Nación en el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese contexto, los esfuerzos de Alberto Fernández por sellar una reconciliación fueron insuficientes. Un punto de inflexión que para los cordobeses resulta difícil de olvidar fue cuando, durante el levantamiento policial de 2013, el gobierno nacional no envió a la Gendarmería mientras la ciudad era vandalizada. Por el contrario, Macri privilegió su vínculo con esta provincia; no solo la visitó 23 veces en cuatro años, sino que su relación personal con el gobernador Juan Schiaretti colaboró en la fluidez institucional.

El tema de la "discriminación" que sufrió Córdoba en la última etapa del kirchnerismo estuvo presente durante la última campaña, que cerró con Fernández reiterando sus críticas al gobernador por su decisión, aunque aclaró que no les iba "a hacer pagar a los cordobeses nada". "A mí no me afecta en lo más mínimo lo que hace Schiaretti", dijo.

El crecimiento de Juntos por el Cambio respecto de las PASO fue a expensas del peronismo cordobés. Schiaretti se mantuvo prescindente a nivel nacional y sostuvo su boleta corta.

Con estos números, Juntos por el Cambio ingresa seis diputados nacionales, con Mario Negri a la cabeza; el Frente de Todos sumaría dos (Eduardo Fernández y Gabriela Estévez), y Hacemos por Córdoba, uno, Carlos Gutiérrez. El derrotado era el peronismo cordobés, que perdía un representante. Consenso Federal sacó menos puntos que en las PASO, alrededor del cinco por ciento.

Schiaretti perdió al único senador que le respondía en el Congreso, Carlos Caserio, quien oficializó su ruptura con el PJ local el jueves en el cierre de campaña; fue el primer dirigente importante de la provincia en jugar para Fernández. Después se le sumó Natalia de la Sota, legisladora provincial electa.