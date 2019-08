Franco Saillén es hijo de Mauricio Saillén, el gremialista detenido ayer por presunto lavado de dinero Fuente: LA NACION

CÓRDOBA.- Mientras se espera que comience la indagatoria al titular del Surrbac, Mauricio Saillén, y su segundo, Pascual Catrambone, detenidos ayer por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta de la obra social del gremio, hay dudas respecto a la continuidad como candidato del Frente de Todos de Franco Saillén, hijo de Mauricio e imputado en la causa. Ocupa el quinto lugar en la boleta de diputados nacionales que postula a Alberto Fernández para la Presidencia.

El fiscal de la causa, Enrique Senestrari, descartó un móvil político en la detención -como ayer plantearon desde el Surrbac- y aseguró que las pruebas son "contundentes". En declaraciones periodísticas, afirmó: "Nosotros no podemos manejar los tiempos. Me parece comprensible la sospecha, pero no nos manejamos de esa forma. A veces se dan coincidencias. Pero cuando las pruebas se acumulan y hay chances de detenciones y secuestros, uno tiene que actuar".

"Si uno no actúa porque hay un momento electoral, también se puede leer que se está protegiendo para no manchar una elección -agregó-. Actuamos en modo automático, bajo el control del juzgado".

Ayer, Franco Saillén dijo no tener nada que ver con la causa, pero el Fiscal ratificó que es uno de los 19 imputados por asociación ilícita, lavado y evasión. A todos se les prohibió la salida del país y se les bloquearon sus cuentas bancarias.

En la causa es clave un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que daría cuenta de numerosas irregularidades que actuó ante una denuncia de la concejal Laura Sesma; el reporte fue concluido el año pasado.

La Justicia resolverá hoy si los detenidos -quienes pasaron la noche en la alcaidía de Tribunales Federales- continúan así o son puestos en libertad. Todo indica que seguirán presos porque se entiende que hay "riesgo procesal", en ese caso serán trasladados a la cárcel de Bouwer.

Ayer en los 13 allanamientos se secuestraron unos $7 millones, oro, más de veinte autos de alta gama y también armas de uso civil registradas; el objetivo es demostrar que esos bienes están vinculados a las presuntas maniobras usurarias que los imputados realizaban con préstamos que daba la mutual.

Sesma, del bloque Convocar -quien también acudió a la Justicia- está convencida de que en el accionar de los gremialistas hay "complicidad política y empresarial" y señala que el caso es la punta del icerberg que puede llevar a detectar otras irregularidades. "Hay que indagar el origen del dinero", dijo a LA NACIÓN.

Recordó que varias veces pidió, a través de proyectos, que la Municipalidad separara del directorio de Cormecor (sociedad del Estado para manejar la disposición final de la basura) a Catranbone, quien lo integra en representación del gremio. "Nunca me escucharon", apuntó.