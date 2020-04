Schiaretti hace recortes en medio de la crisis de ingresos. Crédito: Rodrigo Néspolo

29 de abril de 2020

CÓRDOBA.- La caída de ingresos propios y de coparticipación fruto de la recesión que lleva casi dos años y de la agudización por la pandemia del coronavirus empujó a la administración de Juan Schiaretti en Córdoba no sólo a demorar unos días el pago de los jubilados provinciales sino que habrá una reducción del 10% los haberes más altos que alcanzará a 9055 beneficiarios, el 8 por ciento del total.

La baja de las jubilaciones deriva de la resolución del Gobernador de reducirse un 45% su salario, lo que obliga a que nadie pueda ganar más que él e impone un tope de $110.789 en reemplazo del anterior de $201.000. La medida alcanza, por supuesto, también a empleados en actividad.

En un comunicado el Gobierno cordobés explicó que el artículo 53 de la ley 8020 establece que "el haber máximo de jubilación será igual al 82% del sueldo asignado al cargo de Gobernador de la Provincia, no pudiendo disminuir el haber del beneficio en un porcentaje superior al 10 por ciento". La Provincia paga haberes más altos que el nuevo techo de $110.000 y por eso el recorte.

Como el Poder Judicial no se practicó recorte salarial, los jubilados judiciales no tendrán reducciones; sí alcanzará a los retirados de la administración pública, exlegisladores y pasivos del sector bancario, municipales y de la empresa eléctrica provincia, EPEC. El cronograma de pagos que comienza siempre el último día hábil de cada mes empezará el 4 de mayo.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba -que no fue transferida a la Nación como tampoco la de otra docena de jurisdicciones- arrastra problemas de desfinanciamiento porque los haberes en la provincia son más altos que los nacionales y aunque los aportes también son más elevados el rojo es importante. Este año rondaría los $25.000 millones.

Como candidato, Alberto Fernández se comprometió a no exigir la transferencia y a continuar con los giros de la Anses que cubren una parte del rojo, la misma proporción que si el sistema estuviera en manos de la administración central. "Nunca alteraría un derecho que alguien ya tiene. No sé si Córdoba hizo lo mejor en materia jubilatoria porque hace años tiene problemas con esa Caja. Pero si hubo un error, ese error no lo deben pagar los que están jubilados. Eso está claro. Ellos tuvieron un derecho que el Estado les dio", afirmó en campaña.

De las cuatro cuotas de este año, la Anses giró dos y podría llegar una en los próximos días. Son $2400 millones del arrastre de deuda del 2019. El compromiso del organismo nacional es mantener el acuerdo que las provincias alcanzaron por sus cajas con la gestión de Mauricio Macri.