En medio de los tironeos internos por Schiaretti, el radical Cornejo respaldó a Bullrich

MENDOZA.- En medio de la caliente interna de Juntos por el Cambio rumbo a las PASO, la precandidata presidencial de Pro Patricia Bullrich volvió a pisar tierra cuyana, con un ojo puesto en las primarias provinciales del próximo domingo, tal como lo hizo días atrás su contrincante, Horacio Rodríguez Larreta. En ese tren, la exministra de Seguridad prefirió no referirse nuevamente al rechazo que le genera la posible incorporación del gobernador peronista cordobés Juan Schiaretti a la alianza opositora.

“No quiero hablar de lo que pasó hoy porque estoy en Mendoza con un objetivo concreto que es apoyar a los candidatos de Cambia Mendoza”, señaló la exministra en el local céntrico “Casa Patricia”, ubicado en calle San Martín al 254, después de participar de un acto en la Plazoleta Vergara, donde se mostró junto a los precandidatos del oficialismo local. Luego, tenía previsto un encuentro con la Cámara Empresarial Mendocina.

“No es un tema que nos interese discutir en este momento”, insistió. Ayer, en cambio, había rechazado de plano el ingreso de Schiaretti durante una entrevista con LN+. “¿Quién es Larreta o (Gerardo) Morales para decir públicamente quién entra o no a JxC haciendo pública una situación que no se ha resuelto en el seno de JxC? Yo no hago ruido”, señaló, para agregar: “Ellos son amigos de (Sergio) Massa. Son Massa. Discuten sobre un modelo que es el mismo que dice Massa”. El mismo mensaje, apuntando a involucrar el nombre de Massa en la discusión, bajó de las usinas de Bullrich a dirigentes de Córdoba y otros puntos del país.

Patricia Bullrich estuvo en Mendoza junto a Alfredo Cornejo y Hebe Casado Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Así, la visita de la exfuncionaria de Mauricio Macri significó, principalmente, un nuevo respaldo a la postulación a la Gobernación de Alfredo Cornejo, exmandatario provincial del radicalismo y actual senador nacional, quien ha demostrado tener gran sintonía con Bullrich . El mendocino, sin dar una definición concreta, lanzó una indirecta sobre la puja entre Bullrich y Larreta frente a la eventual llegada del mandatario cordobés.

“Con Patricia nos guían nuestras convicciones para la vida tanto de Mendoza como de la Argentina. Desafiamos a aquellos que muestren sus convicciones, y no que vayan de un lado para el otro siguiendo las modas del momento”, indicó el mendocino, con dardos que parecían ir dirigidos no sólo al expresidente de Pro de Mendoza Omar De Marchi, sino al titular de la UCR nacional y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, uno de los principales impulsores, junto con Larreta, del posible ingreso de Schiaretti.

Lo mismo sucedió con el actual gobernador, Rodolfo Suarez, quien, en las últimas horas, optó por no definir su posición en esa sorpresiva movida política. De hecho, aún se baraja el nombre de Suarez como potencial compañero de fórmula de ambos precandidatos. “Hay que ver qué dice Schiaretti, para emitir una opinión, bajo el prisma general de que hay que agrandar y no achicar, pero a veces al querer agrandar se termina achicando ; y en ningún sentido que esto implique una división del espacio porque sería una muy mala estrategia y sería perjudicial para todos”, señaló el gobernador en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

“La pelea nacional sin dudas que afecta, no es buena y por eso el crecimiento de Milei. Si esta pelea no se la acorta, no se enmarca en algo que sea entendible para la gente y no una pelea política, se va terminar perjudicando. Espero que no haya una ruptura”, completó.

Bullrich dejó en stand by una definición sobre las chances de que Suarez integre el binomio presidencial. “Por supuesto que para nosotros el acompañamiento de Mendoza es muy importante. Veremos cómo se conversa pero no tenemos todavía quién va a ser el candidato a vicepresidente. Tiene que ser alguien que tenga la misma nitidez del proyecto que vamos a llevar adelante”, aclaró, aunque dejó abierta una puerta más grande. “Mi gabinete va estar repleto de gente del interior. Basta de tener funcionarios de CABA”, señaló la exministra, al tiempo que le pidió a Cornejo sumar al extitular del Dirección General de Escuelas (DGE) Jaime Correas, para delinear su política educativa, destacando una de las medidas más controversiales de la gestión Cornejo: el ítem aula, un adicional salarial para los docentes que no se ausentan.

Previamente, tuvo un acto con dirigentes del Partido Demócrata que se sumaron a las filas de Pro. “Tenemos que construir poder para la sociedad”, expresó.

Bullrich llegó en la tarde de este lunes a Mendoza para respaldar a Cornejo y su compañera de binomio, Hebe Casado, una aliada local clave de la exministra. Su agenda incluye una variada actividad en departamentos del Gran Mendoza y en San Rafael, en el sur local. El martes viajará a Tucumán, atenta a los comicios que también se desarrollarán este domingo.

La última vez que la exministra estuvo en Mendoza fue para la Fiesta Nacional de la Vendimia, en marzo pasado, en medio de las pujas internas en el Pro mendocino que derivaron en una intervención federal del partido y la salida de De Marchi, quien compite contra Cornejo bajo el nuevo frente La Unión Mendocina. De acuerdo con las diferentes encuestas que circulan en la provincia, el radical se mantiene por encima y la atención está puesta en si De Marchi dejará en tercer lugar al peronismo mendocino.

La visita de Bullrich se produce dos semanas de después de que lo hiciera Larreta, quien también se mostró junto a Cornejo y Suarez. En ese fugaz paso por Mendoza, el jefe de Gobierno porteño le dejó un mensaje a Bullrich. “El que gana conduce, el que pierde acompaña”, expresó el alcalde, aunque todavía no había indicios del cimbronazo que se produjo en las últimas horas con el golpe de puerta de Schiaretti.