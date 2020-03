El Presidente publicó en sus redes un cálido mensaje para el cantante

Luego de brindar su primera cadena nacional para informar las últimas medidas que tomó el Gobierno por el avance del coronavirus en el mundo y, particularmente, en la Argentina, Alberto Fernández le escribió un sentido mensaje al cantante uruguayo Jorge Drexler , quien días atrás compartió con sus seguidores su nueva canción basada en la pandemia.

"Mi querido amigo @drexlerjorge compuso esta canción para ayudarnos a tomar recaudos ante la pandemia. Somos una sociedad cálida, que se abraza y se besa. Pero, como dice Jorge, hay que transmutar ese amor en un amor no físico. Al menos por un tiempo", publicó el Presidente en Twitter.

El título elegido por Drexler para su tema fue "Codo a codo". Hace referencia a uno de los saludos que surgieron como alternativa a los habituales y que, entre otros, popularizaron futbolistas italianos en lugar del tradicional choque de manos anterior al partido. "La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo; de esta saldremos juntos poniendo codo con codo", dice una de las estrofas.

El martes pasado, en su cuenta de Instagram, el cantante publicó: "Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos. Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus cabrón este no se salga con la suya...".

Ya volverán los abrazos,

los besos dados con calma,

si te encuentras un amigo

salúdalo con el alma.

Sonríe, tírale un beso,

desde lejos sé cercano,

no se toca el corazón

solamente con la mano.

La paranoia y el miedo

no son, ni serán el modo,

de esta saldremos juntos

poniendo codo con codo.

Mira a la gente a los ojos,

demuéstrale que te importa,

mantén a distancias largas

tu amor de distancias cortas.

Si puedes, no te preocupes,

con ocuparte ya alcanza,

y dejar que sea el amor

el que incline la balanza.

La paranoia y el miedo

no son, ni serán el modo,

de esta saldremos juntos

poniendo codo con codo.