Alberto Fernández durante la entrevista en la TV Pública; esta noche se cumple una semana de cuarentena total contra el Covid 19

Gabriel Sued Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de marzo de 2020 • 20:54

Alberto Fernández anticipó que el dictado de clases no se reanudará el jueves 1° de abril, al margen de lo que pase con la cuarentena general por el coronavirus , que, de todos modos, sería prorrogada hasta el final de la Semana Santa, el domingo 12 de abril, según dan por descontado en el Gobierno.

"Eso puede esperar. Si hay algo que no me urge es el inicio de clases. Después veremos cómo compensamos esos días. No tiene sentido subir a un chico o un adolescente a un transporte escolar para que termine infectado", dijo el Presidente, en una nota que dio a la Televisión Pública Argentina. "No van a sufrir por terminar el colegio un mes antes o mes después", agregó Fernández, que prefirió no confirmar la prolongación de la cuarentena.

"Vamos a ver cómo evolucionan estos días. Tenemos que ser cuidados. La cuarentena es un problema porque paraliza la economía, pero también, seamos francos, deberíamos antes que nada preservar la salud de la gente. Cada vez que veo que se infectó uno más sufro. Y no quieran saber lo que me duela cada muerte", respondió ante la pregunta acerca de si extendería el confinamiento general. "Lo más importante es tratar de preservar la salud de la gente", insistió.

Antes de la iniciar la entrevista, comentó Fernández, habló con Cristina Kirchner sobre el operativo para enfrentar la crisis. Durante la nota destacó además al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, en especial a Juan Zabaleta (Hurlingham). También elogió a Máximo Kirchner, por la ayuda para que llegue la comida a los barrios más pobres.

Sin confirmación del Presidente, en el Gobierno dan por hecho que el aislamiento total se mantendrá hasta el 12 de abril. Si se confirmara, serían 24 días consecutivos de confinamiento obligatorio, todo un récord para la región.

¿Cuándo anunciaría la prolongación de la medida que arrancó el viernes 20 de marzo? No hay ninguna confirmación oficial. Un funcionario que interviene en un área sensible del manejo de la crisis cree que será mañana, viernes, cuando falten cinco días para el final del plazo original. "De esa forma se quita presión sobre el fin de semana, que alguno van a considerar fin de semana largo [por el feriado del martes 31]. Todo pasaría para después del 12", razonó. Otros no ven motivo para que el anuncio se haga de manera tan anticipada.

"Extender la cuarentena es una decisión de día a día", dijo hoy el ministro de Salud, Ginés González García. "Se va a tomar cuando empecemos a ver los resultados de la cuarentena. Lo que estamos viendo ahora es lo que pasó antes de la cuarentena. En los días 12, 13 o 14 [de la cuarentena] vamos a ver los resultados. Si nos va bien, no hay razón para no prorrogarla", anticipó. La recomendación del comité de expertos es la misma: Los resultados de la cuarentena solo empezarán a notarse a partir del 2 de abril, por lo que la medida debería continuar.

El Presidente habló del tema con un grupo muy reducido de colaboradores, a los que les pidió reserva. Un ministro recordó que, en la previa al anuncio del inicio de la cuarentena obligatoria, Fernández dejó correr la información de que la medida empezaría el sábado 21 y que a último momento, sin aviso previo a sus colaboradores, adelantó todo 24 horas. "Hay resortes que maneja solo él y que no consulta con nadie", advirtió.

En el Ministerio de Seguridad consideran que están dadas las condiciones para sostener el operativo de control de la cuarentena. Con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad ya están desplegadas sobre todo el territorio, con el mayor esfuerzo puesto en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

"Hoy hablé con la ministra Frederic y le pedí inflexibilidad absoluta. Se terminó la paciencia, del mismo modo que se termina la paciencia con los especuladores, los sinvergüenzas que remarcan. Vamos a ser inflexibles. Porque está en juego la vida de la gente, y con eso no se juega", manifestó el Presidente.