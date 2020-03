El Presidente habló sobre los despidos anunciados por la empresa Fuente: Télam

El presidente Alberto Fernández habló esta mañana sobre el impacto económico de la pandemia del coronavirus en el país y se refirió en particular al caso de la empresa Techint , que el viernes anunció que daba por terminados los contratos de 1450 empleados temporales.

En diálogo con Radio con vos , el mandatario dijo: "Estoy seguro de que en Techint han tomado cuenta de que se equivocaron, y lo van a resolver. Pero no quiero que haya otros casos . Nosotros desde el Estado estamos haciendo un enorme esfuerzo para estas empresas".

En esa línea, retomó lo que había dicho el domingo a la noche durante el anuncio de la ampliación de la cuarentena hasta después de la Semana Santa. "Desde el Estado estamos haciendo un enorme esfuerzo para todas las empresas. Hemos puesto una nómina salarial íntegra para que las empresas tengan aire. Hemos bajado aportes patronales, hemos dado moratorias, hemos congelado alquileres... ¿de qué me hablan?", enfatizó, al rechazar las quejas de quienes sostienen que no se está ayudando a las empresas en medio del parate económico. "Hay también una Argentina oculta, miserable, que usa a los trolls en las redes. Vi un hashtag que decía 'Alberto, el miserable sos vos'. ¿Me quieren hacer creer que no estoy preocupado por las pymes? ", dijo.

El Ministerio de Trabajo conducirá hoy una mediación entre Techint y el gremio de la construcción (Uocra) , en busca de encontrar una solución para el caso de los contratos terminados.

La empresa había informado que, a raíz del decreto que impuso la cuarentena obligatoria, "se ve obligada a finalizar los contratos de alrededor de 1450 personas que estaban trabajando en proyectos para clientes privados en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Neuquén, en tanto dichos proyectos se han visto forzosamente paralizados". Y aclaró que "el personal de la construcción tiene un régimen de trabajo temporario e interrumpible que se limita a la duración del proyecto, de acuerdo a los convenios colectivos de trabajo y a la práctica normal de esta actividad económica".

Miguel Ángel Toma , exdiputado y actual integrante del directorio de Techint, señaló hoy en declaraciones a FM Futurock: "La empresa suspendió obras privadas y siguiendo el convenio colectivo dio de baja a los trabajadores. Cuando se reanude la obra se los volverá a contratar".