Coronavirus: Alberto Rodríguez Saá rechazó bajar los sueldos de los políticos en San Luis Crédito: Agencia San Luis

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá , rechazó la posibilidad de impulsar una rebaja de los sueldos de los políticos en su provincia como gesto ante la crisis por la expansión del coronavirus.

Frente al reclamo de la oposición, el mandatario peronista dijo que "no es correcto" recortar los sueldos de gobernadores, funcionarios o intendentes frente a la emergencia por la pandemia.

Además, el gobernador puntano aseguró que su provincia está preparada para enfrentar el virus porque cuenta con un "fondo anticrisis". "Nada le va a faltar al sistema de salud, nada le va a pasar al personal de salud en cuanto al salario, nada le va a pasar a la obra pública", enumeró.

Según la oposición, la provincia podría ahorrarse unos 500 millones de pesos si Rodríguez Saá congelarán las subas salariales que recibirán los funcionarios. "Si resignaran solo el aumento salarial otorgado para este año 2020, con dicho ahorro, se podrían reunir 500 millones de pesos para volcar íntegramente a nuestros hospitales y centros de salud", dijo el senador nacional Claudio Poggi , rival interno del gobernador.

Rodríguez Saá rechazó el reclamó opositor y se diferenció de los gobernadores de distintos partidos que anunciaron que rebajarán o donarán parte de sus sueldos durante la cuarentena obligatoria. Y explicó los motivos de su decisión.

"Estos días se ha hablado de que la clase política se tiene que bajar los sueldos. Quiero aclarar que si fuera necesario, el primero que se va a bajar los sueldos es el gobernador. Recibo mucho menos que un senador nacional o diputado", sostuvo Rodríguez Saá en un mensaje grabado.

Y continuó: " Sé que los ministros o funcionarios tienen un sueldo que debe ser uno de los más bajos de la Argentina. Los empleados públicos de San Luis, los que menos ganan, están ubicados como los mejores sueldos del país. Tenemos una escala salarial que fue hecha con mucha justicia", afirmó.

En ese marco, prometió que no congelará los aumentos salariales pactados con el personal de salud, los policías y docentes pese a la crisis económica que genera el virus. Respecto del recorte política, el mandatario advirtió: "No vamos a bajar los sueldos de los funcionarios. Si ellos quisieran, yo les rechazaría esta posibilidad".

Rodríguez Saá dijo sentirse "orgulloso" del trabajo que hacen los intendentes de San Luis para contener la expansión del virus en la provincia. Y elogió el desempeño del presidente Alberto Fernández.

"No creo que haya que bajarles los sueldos a nuestros intendentes, a nuestro comité de crisis . Me dicen: 'hagamos todo el sacrificio'. Pero no es correcto, no está bien, no es bueno. Preocupémonos por cuidarnos, quédate en tu casa", concluyó.

En cambio, los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales ; de Mendoza, Rodolfo Suárez ; de San Juan, Sergio Uñac ; de La Rioja, Ricardo Quintela ; de Corrientes, Gustavo Valdés ; y de Salta, Gustavo Sáenz ; entre otros, anunciaron que rebajarán o donarán sus sueldos para contener el avance del coronavirus.

Tras los cacerolazos en la Capital para que la dirigencia política se reduzca los sueldos ante la crisis sanitaria, Juntos por el Cambio elevó un pedido a Fernández para que lo instrumente. Pero la Casa Rosada aseguró que no tienen el tema en agenda y lo vinculó con una maniobra opositora.

Sin embargo, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa , anticipó que evalúa reducir un 40 por ciento las dietas de los legisladores.