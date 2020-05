"Lo que uno dice es que acá no puede haber un juego político en el medio de la pandemia, porque lo que ponemos en riesgo es la vida de la población", dijo Gustavo López en la TV Pública

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) , Gustavo López, reveló en una entrevista con la Televisión Pública que se trabaja en una regulación estatal de los portales de internet para combatir la proliferación de noticias falsas en medio de la pandemia del coronavirus.

"Lo que uno dice es que acá no puede haber un juego político en el medio de la pandemia, porque lo que ponemos en riesgo es la vida de la población", afirmó el funcionario, un exradical que milita en el kirchnerismo desde hace años y que fue subsecretario general de la Presidencia durante la gestión de Cristina Kirchner.

Y añadió: "La noticia falsa es deleznable, pero en un momento de pandemia es inconcebible". Según cita la TV Pública, afirmó que "los jueces deberían estar cerrando esos portales" que generan "alarma social" con noticias falsas sobre la situación sanitaria. Anunció que el Enacom "va a abrir un gran debate para analizar esto".

Sin dar precisión alguna respecto de en qué tipo de medidas está pensando, López aclaró que no se busca regular la opinión, sino que el foco está en la "real malicia", o sea aquello que se publica a sabiendas de que es falso. "En la Argentina es cotidiana (la publicación de noticias falsas). Nadie habla de impedir que se digan, sino en quién se hace responsable jurídicamente por las consecuencias", añadió durante la entrevista.

El lawfare

Aunque insistió en que la preocupación central se vincula a la información sanitaria, sacó a colación la teoría del lawfare, la supuesta complicidad entre medios, jueces e intereses económicos que según el kirchnerismo explica las investigaciones de corrupción contra sus funcionarios.

"Las cosas que han ocurrido en nuestro país han sido muy graves. La gente reclama que el Estado intervenga", dijo. Y no se privó de traer a colación ejemplos de la supuesta influencia mediática en los procesos políticos que llevaron a la salida del poder de Evo Morales, en Bolivia, y del PT de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, en Brasil.

López puso como ejemplo de buenas prácticas la plataforma Confiar, que puso en marcha la gestión de Alberto Fernández en la agencia Télam, con la finalidad de exponer noticias falsas. Reconoció que "el 99% del periodismo" cumple con el chequeo de la información que publica. "En lo que respecta a la pandemia, sobre todo las radios, la televisión y los diarios se han comportado bien", sostuvo.

Colocó el resto de los temas dentro del "debate político". "Los que no quieren pagar impuestos van a hacer todo lo que puedan para no pagar. Sobre todo, las grandes fortunas. Bueno, eso es un debate político, no es una noticia falsa", dijo.