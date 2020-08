Alberto Fernández encabezó un acto en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó y dijo que en la ciudad de Buenos Aires hay una suerte de colapso sanitario Crédito: Presidencia

María José Lucesole Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 13:44

LA PLATA.- Por teleconferencia, el presidente Alberto Fernández participó hoy de la inauguración de un hospital en Ituzaingó y aprovechó el contexto para marcar diferencias con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la gestión de la pandemia del coronavirus.

"El mundo padece una pandemia que arrastra vidas. Los adultos mayores hoy se enferman en Covid en la Ciudad y vienen a atenderse en la Provincia porque en la Ciudad no tienen lugar donde atenderse. Sepan que ellos son merecedores de toda nuestra atención", dijo el Presidente. Su mensaje fue celebrado, del otro lado de la pantalla, por el gobernador Axel Kicillof.

Fue durante la inauguración del Hospital del Bicentenario de Ituzaingó. Allí, el jefe del Estado nacional se mostró acompañado por Kicillof y el intendente local, Alberto Descalzo. "Acá estamos con muchos intendentes. Estamos para acompañar, para ayudar. Para combatir el Covid, para trabajar por una Argentina mucho más justa, soberana y feliz", expresó el referente comunal.

En el acto se abrió un sector del Hospital que comenzó a gestarse durante el gobierno de Néstor Kirchner. "Celebro que el Hospital del Bicentenario sea una realidad que soñó Néstor, hizo Cristina y me toca a mí terminar", afirmó Fernández, que se declaró "el mejor discípulo" del expresidente.

En rigor, se habilitaron hoy unas 50 camas de un total de 120 unidades de cuidados generales. Y otras 16 de un total de 20 proyectadas para cuidados intensivos.

A su turno la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich destacó: "Logramos en tiempo récord poner en marcha este hospital, que va a tener 52 camas de cuidados generales que paulatinamente van a sumar más de 120. Con 20 camas de cuidados intensivos. Este hospital que anunciaron Néstor y Cristina se fue degradando y hoy tenemos un hospital para poner en marcha", expresó.

En tanto el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó: "Esta ceremonia se repite todas las semanas en algún lugar de la Argentina. En cuatro meses se amplió la capacidad de UTIS en un 48 %. Son 3400 camas más. Un esfuerzo que permite transitar -aunque estemos en días de tensión- holgadamente una situación difícil".

Deuda y coronavirus

"Si no hubiéramos corregido la deuda entre 2020 y 2025 deberíamos haber pagado 45.000 millones de dólares a acreedores. Eso hoy ya no existe. Esos recursos que no estamos derivando al pago de la deuda los tenemos que dedicar a los olvidados de la Argentina", dijo el presidente Alberto Fernández.

Por su parte, el gobernador Kicillof evaluó: "En una tragedia internacional como es el coronavirus, son días felices por el acuerdo de la deuda. Es una deuda financiera, abstracta. Hay otras deudas. Esta era una deuda con el municipio de Ituzaingó y con la provincia. Era una postergación de un derecho de nuestros vecinos y vecinas. Una obra que le faltaba menos del 10 por ciento para terminarse y estaba abandonada. Hoy estamos creando un futuro mejor. Esto es una deuda que también arreglaste, gracias Alberto", dijo.