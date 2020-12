El Presidente se mostró alarmado por el aumento de casos durante los últimos días Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló esta mañana sobre la reunión que mantuvo ayer con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y confirmó que volverán a juntarse la semana que viene para determinar los pasos a seguir para frenar el avance de la segunda ola de coronavirus en el país.

"Si vemos que la situación no afloja, veremos de qué modo las fuerzas de seguridad y demás empiezan a actuar en las calles para disipar a la gente y para impedir aglomeraciones", aseguró el Presidente en diálogo con Radio 10 respecto del aumento de casos durante diciembre y de las diferentes fiestas clandestinas que se reportaron en los últimos días, como las registradas durante Navidad en plazas tanto del conurbano como de la ciudad.

Asimismo explicó que quería escuchar a Kicillof y a Larreta para ver qué mirada tenían sobre el aumento de la curva de casos y se mostró alarmado porque "diciembre fue un mes de mucho relajamiento, que llevó a reuniones sociales, marchas en Buenos Aires de distintos tipos, todas cosas que pudieron favorecer que el virus circule". "También planteé lo que vi el 24 a la noche: chicos jóvenes que se reúnen en las plazas sin barbijos, con música a todo lo que da porque tienen los boliches cerrados. Todo eso es caldo de cultivo para el virus. Es muy peligroso", agregó.

En otro momento de la entrevista, el Presidente destacó el trabajo del gobierno nacional y de las provincias en medio de una crisis como la de esta enfermedad, que sorprendió al mundo. "Se nos presentó de repente una realidad totalmente desconocida para todos. Gobernar en pandemia es lo más parecido a caminar en un pantano, uno nunca sabe dónde pisa firme", destacó y afirmó que con el tiempo ganaron experiencia para determinar los pasos a seguir.

Sin embargo, Fernández destacó que no se trató solo de una lucha en un solo plano sino que la crisis sanitaria debido en un golpe fuerte a la economía. "Yo procuré desde el primer momento preservar la salud de los argentinos. Tuvimos que reinventarnos y así surgió la ATP; después nos dimos cuenta de que teníamos a 9 millones de argentinos fuera del sistema y les dimos el IFE".

El mandatario también habló de la negociación con la deuda y dijo que desde su gestión pudieron llegar a un acuerdo con los acreedores: "El mundo entero se sorprendió, porque es un acuerdo que le permite a Argentina ahorrar 38 mil millones de dólares. Todo ese dinero se volcará a la producción y al trabajo".

Sobre la polémica desatada por el uso de la vacuna rusa Sputnik, que aún no terminó por completo sus ensayos en pacientes y que no hizo publicó los informes en detalle, aseguró: "No quería que la Argentina estuviera en el submundo que ve cómo el mundo del norte se vacuna. Eso es un poco lo que pasa en el sur del mundo. Hablé con todos los laboratorios y debo reconocer que la Federación Rusa tuvo un trato excepcional con nosotros. Logramos ingresar 300 mil vacunas, no 10 mil, y lo único que escucho es que se pone en duda la calidad técnica de una vacuna de un instituto con varios Premios Nobel. No entiendo por qué tan duros y severos con la vacuna".

Y respecto de los planes a futuro, para el año que viene, aseveró que la pandemia de coronavirus seguirá siendo la prioridad, remarcó que en Europa, tras la llegada de la nueva cepa, la situación está muy complicada y, para evitar un colapso como este, dijo: "Mi plan es que en otoño los 13 millones de argentinos en riesgo estén vacunados. Si logramos ese objetivo tenemos que llegar a marzo un poco más aliviados, que sería el momento real de la segunda ola".

Por último, el Presidente remarcó que siempre les dice la verdad a los argentinos e hizo hincapié en los logros que, a su entender, consiguió el país a lo largo de este 2020. "No está en mi naturaleza mentir. Yo les prometí a los jubilados que no iban a perder dinero y que iban a dejar de pagar los medicamentos y lo cumplí. Prometí que iba a hacer que la sociedad declare legal y público el tratamiento del aborto y lo cumplí. Prometí que antes de fin de año los argentinos iban a vacunarse y lo cumplí", afirmó.

"Confío en que será un mejor año el entrante. Las condiciones están dadas para que la Argentina se recupere y crezca", finalizó.

