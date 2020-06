Ante el aumento sostenido de casos en la zona metropolitana, los tres dirigentes se reunirán el lunes para definir medidas Fuente: Archivo

El presidente Alberto Fernández adelantó hoy que el lunes se reunirá con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , para "tomar una decisión" en relación al aislamiento social y obligatorio por coronavirus, ante el incremento de los casos en el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

"Estamos en una situación muy complicada ", dijo el mandatario en declaraciones a radio El Destape , en las que agregó que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano "se han relajado" y pidió "volver a la disciplina del inicio" de la cuarentena.

"Si nosotros volvemos a tener la disciplina del principio, vamos a garantizar las camas necesarias. El problema que tenemos ahora es que a las camas que requiere el coronavirus se suman las camas de las otras enfermedades del invierno", resaltó Fernández e indicó que las camas disponibles es el indicador que "ahora tenemos que mirar" para tomar las decisiones.

Reunión entre Nación, ciudad y provincia de Buenos Aires

Como en otras oportunidades en que se decidió la extensión de la cuarentena en la Argentina, el Presidente se reunirá con Kicillof y Rodriguez Larreta, los mandatarios de la zona metropolitana, donde se registra el epicentro de la pandemia.

"Gracias a Dios, con ellos vemos las cosas más o menos parecidas. Quedamos en vernos el lunes los tres para tomar una decisión" , contó Fernández.

"No me enamoré de la cuarentena, me enamoré de la vida -dijo Fernández-. Todo lo que sea para salvar la vida de los argentinos, voy a hacerlo. Si tengo que volver para atrás, voy a volver atrás. Si hay que cerrar el transporte público, cerraremos el transporte público".

Y agregó: "Lo que les pido a los bonaerenses y porteños es 'por favor quédense en su casa, salgan para lo indispensable'".

Ayer, el gobernador bonaerense recibió en La Plata a su par porteño y analizaron la posibilidad de aplicar más restricciones en la cuarentena. "Si los casos siguen de esta manera, vamos a tener que tomar medidas más estrictas" , dijo Larreta en el arranque de la conferencia conjunta mientras que Kicillof aseguró que "si sigue así vamos a tener que ir a algo mucho más drástico".