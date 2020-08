En Santa Cruz crecieron los contagios en las últimas dos semanas

EL CALAFATE.-Tras la escalada de contagios por coronavirus, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, resolvió ingresar a la fase de aislamiento social obligatorio a partir del sábado. Las medidas, en tándem con la intendencia de Río Gallegos, apuntan a disminuir la circulación de la población en la capital provincial por dos semanas.

La decisión se tomó en una reunión de gabinete luego que la cartera de salud presentara el informe de la situación epidemiológica de la ciudad, que sufre una escalada desde el 14 de julio pasado. Por esa razón, se dispuso reducir la circulación vehicular de 10 a 17 horas por número de DNI, a la vez que estipula actividades esenciales que estarán exceptuadas en el marco de los próximos 14 días.

En el último informe del ministerio de Salud y Ambiente, Santa Cruz registra 355 casos activos en la provincia, de los cuales 352 se encuentran en Río Gallegos, y se dieron en las últimas dos semanas, en tanto que también se registraron 3 muertes por COVID-19 en la ciudad. Los tres casos restantes corresponden a las localidades de Caleta Olivia, San Julián y El Calafate, que hasta ayer estaba sin ningún caso positivo.

"Lamentablemente hay que tomar esta decisión por la situación que atraviesa la capital provincial. Con el apoyo de toda la comunidad, de las instituciones, del comercio podremos nuevamente revertir esto pero debemos ser extremadamente cuidadosos y responsables. Hoy en el mundo la única vacuna sigue siendo cuidarnos. El virus circula si nosotros circulamos y nos contagiamos si no cumplimos con las indicaciones. No podemos descuidarnos ni un momento", expresó la gobernador Kirchner.

La gobernadora destacó que la gran mayoría ha cumplido con las recomendaciones dispuestas por las autoridades de salud. "Tomar esta medida me cuesta. Me pongo en el lugar de cada una de las personas que cumplieron y entiendo cómo se deben sentir. Espero que tomen conciencia aquellos que no han cumplido con las medidas y comprendan la importancia de lo que es la responsabilidad social, la responsabilidad de cada uno de nosotros", dijo Kirchner.

Además, la gobernadora contó que habló con el ministro de Salud de la Nación, Gines González García, y que le manifestó que las ciudades que han tenido este tipo de brotes por los encuentros sociales.

"Es un virus invisible, implacable y llega en silencio. No hay vacuna. Aunque cansemos tenemos que reiterarlo depende de todos y todas, el virus camina si nosotros caminamos, no podemos bajar la guardia y tenemos que convivir como lo está haciendo el resto del mundo con esta situación por lo cual debemos estar todos atentos y ser responsables para no poner en riesgo a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos y vecinas, a nosotros mismos", agregó la gobernadora.

Mientras tanto, la ciudad de Río Gallegos dispuso un Puesto Fijo de Detección en el predio del Colegio Guatemala al que podrán concurrir las personas que tengan dos o más síntomas sospechosos para realizarse el hisopado de diagnóstico. Será exclusivo para las personas de entre 18 a 59 años, en tanto que los adultos mayores o personas de riesgo tienen algún síntoma, les harán los hisopado en su domicilio.