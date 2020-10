"El que esté vacacionando y de positivo deberá regresar a su domicilio", dijo Kicillof sobre la temporada de verano en tiempos de coronavirus

LA PLATA.- "La pandemia no terminó. Hasta que no haya vacuna vamos a seguir así", advirtió el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Destacó que este es el camino ya que gracias al esfuerzo de la sociedad "no ocurrió una catástrofe".

"Muchos pensaban en un colapso sanitario en este territorio. Esos pronósticos no se cumplieron, la provincia resistió", destacó Kicillof.

Aseguró que en las últimas siete semanas, desde agosto, se redujo un 47 por ciento los contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De 5300 casos diarios promedio por semana pasó a 2800, destacó el gobernador.

En cambio, en el interior los contagios pasaron de 500 a 1400. "Casi se triplicó", expresó, preocupado.

En los municipios del interior continuará el distanciamiento. En el AMBA si hay nuevo descenso de casos se pasará a una nueva etapa desde el primero de noviembre donde se abrirán locales comerciales en shoppings, ensayos de artistas de estudios, actividades deportivas al aire libre.

A la playa con termómetro

Se refirió a la temporada de verano 2021. "El que esté vacacionando y dé positivo de Covid deberá regresar a su lugar de domicilio", advirtió el gobernador.

"El que cumpla con los protocolos va a poder tener vacaciones en medio de la pandemia", expresó el jefe del Estado provincial. Habrá promotores en las playas para hacer cumplir medidas de distanciamiento y tapabocas en los balnearios. "Por más que estemos usando ropa de playa se contagia igual". "Recién vamos a poder descansar cuando llegue la vacuna", expresó el gobernador.

"Esta pandemia no va a poder con nuestros sueños, nuestros proyectos. Tenemos que seguir trabajando unidos", dijo.

"Lo peor que le puede pasar a los turistas es que manifieste un brote en una playa. No es que queremos poner restricciones, queremos que todo sea lo más relajado posible", expresó el Gobernador.

Kicillof destacó que la idea de extender la temporada desde el primero de diciembre hasta Semana Santa tiene por fin evitar las aglomeraciones masivas de turistas en los balnearios.

Clases pospuestas

El gobernador confirmó que hay 15 distritos con posibilidad de regreso progresivo de clases presenciales en la provincia de Buenos Aires.

"Hay 15 distritos de riesgo bajo en condiciones de regresar paulatinamente a las clases presenciales 338 escuelas y 6700 chicos y chicas. Veremos cómo lo podemos hacer. Yo claro que quiero que vuelvan las clases, es insustituible", expresó.

A partir del 10 de noviembre se incorporarán 10 distritos más.

En los distritos de riesgo medio se autorizarán actividades socio educativa al aire libre, con hasta diez chicos y chicas.

En los distritos de riesgo alto no habrá regreso a la presencialidad. Pidió no hacer política con un tema sanitario. "Si en algún municipio hace falta revisar porque entienden que no es momento lo hablaremos con los intendentes", dijo el gobernador.

De este modo, el regreso de los estudiantes a las aulas en los distritos de baja circulación del virus desde el lunes 26, definitivamente será retrasado en al menos diez comunas.

Se planificaba la vuelta en 1462 centros de educación sobre un total de 19.500 unidades educativas, donde asisten 5,2 millones de estudiantes. En cambio volverá a las aulas los niños de 338 escuelas donde asisten 6700 alumnos.

El listado lo está terminando de redactar la Jefatura de Gabinete y la Dirección General de Cultura y Educación en base a la situación epidemiológica.

"En un primer momento solo involucrará a chicos y chicas con problemas en sus trayectorias educativas", dijo en las últimas horas la directora de Cultura y Educación, Agustina Vila. Y agregó: "Estamos a disposición para abordar cualquier duda que pueda surgir en los municipios respecto de las nuevas rutinas y actividades".

La lista donde estaba previsto las clases presenciales el lunes la integra: Adolfo Alsina, González Chaves, Daireaux, Florentino Ameghino, General Lamadrid, General Lavalle, Monte Hermoso, Puan, Saavedra, Saliquelló, Tordillo, Tres Lomas, 25 de Mayo, Nueve de Julio, Alberti, Bragado, Carlos Tejedor, Rauch, Chascomús, Chivilcoy, Guaminí, Lezama, y Monte.

Pero diez de estas comunas no comenzarán el lunes próximo, según se confirmó en las últimas horas sino que se sumarán a partir del 10 de noviembre. El listado final no fue difundido aún.

