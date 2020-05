El Gobernador de la provincia de Buenos Aires caracterizó a la nueva fase de la cuarentena, que se conocerá el sábado en boca del Presidente Alberto Fernández, como "administrada, localizada y dinámica" Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2020 • 12:27

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , consideró que la próxima fase de la cuarentena seguirá siendo "administrada, localizada y dinámica" . Adelantó, también, que la flexibilización de la actividad productiva va a estar dada por "avances y retrocesos" debido a la contagiosidad del nuevo coronavirus .

A pesar de resaltar que el "marco general continúa siendo el aislamiento" , el gobernador reconoció que hay "ganas de avanzar rápidamente" hacia la reactivación de distintos rubros económicos. Por ello, Kicillof explicó que manejan "un mapa dinámico de la cuarentena" para que entre los intendentes, empresarios, sindicatos y la Provincia evalúen qué rubros pueden ir volviendo a producir y en qué distritos se pueden permitir salidas recreativas a la población.

"En la Provincia hay 135 municipios con diferentes realidades: cada municipio tiene sus características y existen cuarentenas distintas" , indicó en radio La Red .

" Hay oportunidad de hacer experiencias, de permitir actividades muy monitoreadas y, por eso, la cuarentena debe ser administrada, localizada y dinámica. Si en una zona o actividad se permite hacer una excepción, en caso de que proliferen contagios, va a haber que volver para atrás. Esta enfermedad es tan contagiosa que la flexibilización va a ser de avances y retrocesos" , dijo.

En la misma línea, remarcó que el "éxito de esta cuarentena no es que no haya contagios sino que nos alcance la capacidad de nuestro sistema de salud para atender, asistir y cuidar a las personas, cosa que no puede ocurrir si el contagio es descontrolado". Y reconoció que el tiempo de la cuarentena permitió crear "una conciencia sobre el virus que antes no había; avanzamos en costumbres sociales nuevas y eso facilita".

El gobernador se mostró cauto a la hora de dar definiciones sobre el reinicio del ciclo lectivo en las escuelas debido a que "la movilización que implica llevar a los chicos a la escuela evidentemente mueve al virus".

Salida de presos y deuda

En otro pasaje de la entrevista, Kicillof volvió a manifestarse en contra de la salida de violadores y asesinos de las cárceles y se mostró confiado en que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires pueda "expedirse sobre el fondo de la cuestión".

En medio de las negociaciones contra reloj para la reestructuración de la deuda de la provincia, el mandatario provincial informó que se " está dialogando y buscando una solución conjunta" con los acreedores que hasta hace unos días atrás mantenían su rechaza a la oferta estatal.

"Espero que los acreedores vean que con el coronavirus la propuesta es todavía más atractiva. Espero que consideren la situación y podamos llegar a buen puerto", dijo Kicillof a días poco días del lunes 11 de mayo que es la fecha límite para llegar a un acuerdo con los bonistas.