Con testeos rápidos , voluntarios y anónimos, el Ministerio de Salud pondrá en marcha mañana, en la estación de trenes de Constitución , la primera investigación epidemiológica para medir la circulación del virus Covid-19 en la población argentina. El estudio se extenderá la semana próxima a las estaciones de Once y de Retiro y, a partir del mes que viene, a distintos puntos del país.

Las pruebas, aclararon en el Ministerio de Salud, no sirven para diagnosticar casos actuales de coronavirus, dado que los reactivos que se van a usar, de tipo serológico, solo arrojan resultado positivo si una persona estuvo infectada hace veinte días o más. El test consiste en una mínima extracción de sangre, por medio de un pinchazo en la yema de un dedo. Esa gota de sangre se vuelca sobre una tira similar a la que se usa en los test de embarazo. El resultado demora unos 15 minutos. Los voluntarios serán informados si resultó positivo o negativo.

La investigación se desarrollará de manera simultánea con estudios que hará la Ciudad de Buenos Aires, según detalló el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, focalizado en personal de salud y de fuerzas de seguridad.

Dado que el estudio nacional no intenta dar cuenta del nivel de circulación general, no se hará una selección especial de los voluntarios. Es requisito que sean ser mayores de 18 años, que no hayan tenido síntomas en las últimas tres semanas y que no hayan viajado a zonas consideradas de riesgo. Servirá exclusivamente para determinar el nivel de circulación del virus en un lugar determinado. En este caso, las estaciones de tren, por donde circulan personas que viven en el Gran Buenos Aires y vienen a trabajar a la Capital.

Si un test resulta positivo , la persona analizada no será sometida a una prueba PCR, usadas para diagnosticar la enfermedad, ni aislada de manera preventiva. Tampoco sus familiares ni las personas con los que haya estado en contacto. Los especialistas del Ministerio de Salud explicaron que esta investigación no sirve para detectar casos individuales de coronavirus, sino para conocer la situación general y tomar decisiones en consecuencia.

"Por el tipo de reactivos que vamos a usar, si la prueba da positivo, sabremos que esa persona ya está inmunizada. Si las personas con las que estuvo contacto tuvieron la infección y no manifestaron síntomas, no son un caso de preocupación, porque no hay evidencias acerca del nivel de infectividad de los asintomáticos", dijeron en el ministerio que encabeza Ginés González García . "Si esos contactos estrechos tienen síntomas, la idea es que esos casos se canalicen a través de los canales habituales y que se les haga el estudio de PCR", agregaron.

Los resultados serán, considera la Casa Rosada, un insumo valioso para tomar decisiones respecto de cómo lidiar con la pandemia en cada provincia o ciudad. "Un alto porcentaje de positivos no será una mala noticia. Significa que esas persona estuvieron infectadas sin saberlo y desarrollaron anticuerpos contra el virus", explicó un funcionario al tanto de los detalles del operativo. La cuarentena podrá flexibilizarse o endurecerse, según el nivel de circulación de cada lugar.

En la jornada inaugural se realizarán 400 testeos, entre las 9 y las 17, en siete puestos acondicionados especialmente para atender a grupos de hasta 15 personas por vez. En total, el Gobierno cuenta con 170.000 kits que llegaron desde China el lunes, por una donación de la empresa petroquímica Cuyo. En el ministerio estiman que no van a usar todos. Si bien faltan definir los lugares donde se harán el resto de las pruebas, dos sitios cantados son Formosa y Catamarca , las únicas provincias sin casos registrados. Otros dos lugares que figuran en un listado tentativo son Loncopué (Neuquén) y Choele Choel (Río negro), dos ciudades de la Patagonia donde se produjeron una gran cantidad de contagios simultáneos.

Los profesionales a cargo del operativo adelantaron también que repetirán las pruebas dentro de tres semanas en las estaciones de tren de Constitución, Once y Retiro, para determinar la evolución de la circulación viral en esos lugares en particular. "Sería bueno que un alto porcentaje de la población ya esté inmunizada", insistieron en Salud, pero evitaron dar una cifra de referencia para evaluar los resultados. La idea es darlos a conocer durante el fin de semana.