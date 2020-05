Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

Un grupo de mujeres aisladas en una sede de la Universidad Nacional de Quilmes, en Bernal, filmaron un video para alertar sobre las condiciones en que están cumpliendo la cuarentena por ser Covid-19 positivo, aunque en casos leves. La mayoría son de Villa Azul, aunque también hay de otros barrios. En una recorrida por el predio, mostraron que hay un caloventor pequeño por aula y que deben caminar más de una cuadra al aire libre para ir a bañarse. Desde la Secretaría de Salud de Quilmes indicaron que de las 133 camas, 80 están ocupadas.

"Necesitamos fruta para los chicos. Nosotros el hambre nos lo aguantamos, pero los chicos no", dice una mujer en el video. Otra reclama: "Nos dicen que lavemos el vaso sucio y que tomemos agua del mismo vaso. Acá no hay papel higiénico, se lo llevan". Cuando llegan al baño, aprietan el aparato que debería tener jabón líquido o alcohol en gel, pero no sale nada.

Para llegar hasta el baño salen del edificio donde están las aulas que funcionan como piezas y caminan más de cien metros en un patio de cemento. En el camino van diciendo que no tienen shampoo ni jabón, y que "así como la villa está toda cerrada nuestros familiares no nos pueden traer nuestras pertenencias. Ellos no tienen nada, nosotros no tenemos nada".

"Hicimos el video, lo compartieron por Facebook y gracias a eso hoy nos dieron comida, nos dieron postre. Hay un solo caloventor por pieza y la pieza es grande, entran 5 o 6 camas", contó Daiana Moreyra a LA NACION . Ella vive en Villa Azul, tiene 28 años y la llevaron a ese centro de aislamiento la semana pasada. Se empezó a sentir mal el 1 de mayo, pero dice que recién le hicieron el primer hisopado el viernes. Desde el municipio de Quilmes confirmaron que la forma de calefacción son los caloventores.

"Di positivo y me trajeron a la UnQui (Universidad de Quilmes) en Bernal, y ahora me volvieron a hacer hisopado para ver si soy positivo o negativo. Estuve 4 días en cama, perdí el olfato, el gusto, tuve fiebre y dolor de cuerpo", explicó Daiana. Ahora espera el resultado del último test, si le da negativo podrá volver a su barrio.

No todos los aislados allí son de Villa Azul, pero desde la Secretaría de Salud de Quilmes prefieren no dar ese dato. "Obviamente hay gente de Azul, pero también de otros barrios. No lo estamos diciendo por una cuestión de no estigmatizar a los barrios", explicaron a LA NACION los voceros. El 5 de mayo, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Salud provincial, se había empezado a recorrer este distrito en la búsqueda de casos, como una nueva estrategia. En esa instancia se habían identificado 10 casos sospechosos en el barrio La Paz, de los cuales ocho se habían derivado al centro de aislamiento de la Universidad Nacional de Quilmes y dos al hospital "Oller" de Solano.

Según indicó el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, el criterio para llevar a la gente a ese centro de aislamiento es "para que no estén en el barrio contagiando" y porque "son positivos pero se sienten bien".

De acuerdo con datos oficiales del municipio, hay unas 50 personas trabajando en la sede de la UnQui, entre personal de salud, seguridad, limpieza, logística, alimentación y voluntarios. Pero para las aisladas allí, la atención es mala. En el video, mientras caminan un largo pasillo de cemento al aire libre, muestran una ventana en el primer piso donde está la gente que las atiende. En la ventana de abajo se ve un pequeño timbre que cuelga. "Acá vine a pedir paracetamol al mediodía, me dijeron que me iban a traer y no me trajeron. Están todo el día con el celular. Hay chicas embarazadas que se sienten mal, y no les dan bola", dice una de las mujeres.

Lo que denunciaron con el video, además de la falta de calefacción y la lejanía del baño -lo que hace que tengan que salir con el pelo mojado y caminar a la intemperie-, es que se mezclan contagiados con sospechosos, y que ahí no las vio ningún médico. "Yo pensé que me iban a atender. Por eso vine, porque supuestamente me iban a medicar, iba a tener asistencia. Al final la verdad que esto es una tristeza", dice otra. Y el video termina en la oscuridad.