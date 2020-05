La segunda prueba de sesión virtual de la Cámara de Diputados fue más auspiciosa y no se descarta un nuevo ensayo Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Laura Serra
9 de mayo de 2020 • 20:37

Sergio Massa respiró aliviado. La Cámara de Diputados tuvo esta tarde, a puertas cerradas, su segundo ensayo de sesión remota y, a diferencia del fracaso del primer simulacro , los resultados fueron auspiciosos. El presidente del cuerpo, no obstante, invitará a los legisladores a un nueva prueba piloto y no se descarta que la primera sesión telemática por la pandemia del coronavirus se realice la semana próxima.

"Me gustó mucho [el resultado del ensayo] Fue sumamente satisfactorio", concluyó Massa, luego de tres horas de trabajo en el recinto. En la oposición, los interbloques Federal y Unidad para el Desarrollo Productivo, conformes con el desenlace de este segundo simulacro, propusieron avanzar con las sesiones telemáticas. El principal bloque opositor, Juntos por el Cambio -que el jueves pasado había reclamado que primero se hiciera una sesión presencial hasta tanto las condiciones de seguridad para un debate remoto estuvieran garantizadas-, ponderó las mejoras producidas, pero insistió en que aún hay cuestiones técnicas por resolver.

"El resultado fue mucho mejor que en la prueba anterior. Hubo avances importantes; con algunas mejoras más podremos sesionar virtualmente", indicó Alejandro "Topo" Rodríguez, de Consenso Federal. Alejandro Cacace (Juntos por el Cambio) fue más cauto. "Las capacitaciones realizadas han sido positivas y se han resuelto los problemas técnicos más serios que hubo en la sesión de prueba. Este último simulacro fue un avance. Sólo resta definir algunos puntos", indicó.

"Ya estamos en condiciones de sesionar y tratar las leyes que necesita la Argentina", enfatizó el oficialista Marcelo Cassaretto (Frente de Todos).

Dos elementos se conjugaron para que, en esta oportunidad, se revirtiera el resultado del último simulacro, que había detectado severas fallas en la instancia de la votación de los legisladores. Primero, y por disposición de Massa, el equipo técnico del cuerpo impartió en los últimos dos días intensas capacitaciones , por grupos y por regiones, a los legisladores. Además, se mejoró la infraestructura en el recinto en materia de audio y video y se ajustó el sistema remoto para que, a diferencia de lo que ocurrió la última vez, una mayor cantidad de diputados pudiera conectarse en forma simultánea, a la hora de la votación, sin que colapse el sistema.

Para aventar todas las dudas y probar la capacidad del sistema, Massa convocó a tres instancias consecutivas de votación .

"¿Le gusta o no le gusta la milanesa?" , fue la primera pregunta que los diputados debieron responder. El resultado fue abrumador: 156 votos fueron positivos, 20 negativos y no hubo abstenciones. En la segunda votación también ganó el voto afirmativo: en este caso, los legisladores respondieron si les gusta o no la lluvia : 109 fueron positivos, 34 negativos y 30 se abstuvieron.

Más allá de que en general el resultado del ensayo fue positivo, las capacitaciones a los legisladores continuarán en los próximos días, sobre todo en lo que se refiere a la validación de la identidad, cuestión que provoca todavía dudas y demoras. Por esa razón, no se descarta un nuevo ensayo antes de la primera sesión virtual.