El Presidente habló en conferencia de prensa sobre el caso de Suecia y Noruega

8 de mayo de 2020 • 21:48

En medio de la conferencia de prensa donde anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo por el avance del coronavirus en la Argentina, Alberto Fernández dio el ejemplo de cómo dos países europeos enfrentaron de distinta manera la pandemia y sus respectivos resultados.

"Conocemos el problema que la economía atraviesa frente al efecto de la cuarentena, pero lo que más nos preocupa es cuidar la salud de nuestra gente. Digo esto porque muchos pusieron algún ejemplo de países que no hicieron la cuarentena, que se mantuvieron abiertos y dicen que lograron resultados económicos ponderables", dijo el Presidente.

Junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; los epidemiólogo Pedro Cahn y Mirta Roses, el mandatario continuó: "Me detuve en el caso que más escuché nombrar, que es el sueco, y lo comparé con un país que está pegado a Suecia, que es Noruega, que hizo exactamente lo contrario".

En ese sentido, Fernández explicó que Noruega hizo una cuarentena estricta y Suecia no. "Suecia tiene 14 veces más muertos que Noruega. Son 3175 muertos contra 218. En números relativos, Suecia tiene el doble de habitantes que Noruega. En muertos cada 100.000 habitantes, Noruega tiene cuatro, mientras que el otro país 31. En cantidad de infectados, Suecia tiene 25.000 y Noruega, 8000", detalló.

Además, comentó que Suecia ocupa el lugar 24 en la lista de países en cantidad de personas contagiada, mientas que Noruega está en el 47.

"Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo sueco, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta con 3175 muertes por el virus. Diez millones de habitantes es menos de la cuarta parte de lo que tiene la Argentina. Es decir, que lo que me están proponiendo es que de haber seguido ese ejemplo, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos", remarcó.

Para concluir, dijo que lo anunciaba "todas estas cosas" para quienes son atrapados por la ansiedad de abrir la economía sin medir las consecuencias en la salud y en la vida de la gente. "Me he ido tan lejos, a Suecia y a Noruega, dos sociedades modelos en el mundo, para que veamos los efectos de prestarle atención a la cuarentena o no prestarle atención".