En medio de la pandemia de coronavirus Covid-19 , Felipe Solá criticó a las aerolíneas extranjeras por no volar a la Argentina, pero recibió una respuesta que lo dejó en ridículo. El ministro de Relaciones Exteriores publicó en Twitter que varias empresas "como los vuelos ahora no son rentables dejaron a los argentinos clavados" . Iberia le respondió que "no es una decisión que hayamos tomado nosotros, sino su gobierno" .

" Iberia , Air Europa , KLM , Air France , British , Norwegian , Lufthansa , Edelweiss , United Airlines y Aeroméxico , entre otras empresas, vendieron los pasajes y como los vuelos ahora no son rentables dejaron a los argentinos clavados. Tendrán que responder" , tuiteó Solá en el inicio de su hilo.

Luego de criticar a una serie de compañías, el canciller argentino mencionó que "algunas empresas como LATAM están reaccionando. En donde no lleguemos a una solución nos haremos cargo del charteo a cambio del pasaje y luego el Estado iniciará las demandas correspondientes".

Además de señalar el supuesto accionar de algunas empresas aéreas, la intención de Felipe Solá era destacar la importancia de tener una "aerolínea de bandera", una de los eslóganes de campaña del kirchnerismo. "Aerolíneas Argentinas hasta ahora ya tiene programados 19 vuelos hacia Europa y Estados Unidos, y pondrá vuelos de cabotaje para destinos en la región. También estamos trabajando con el Ministerio de Defensa para mandar un Fokker F27 y un Hércules a Perú", tuiteó.

Para cerrar su hilo en Twitter, Solá dijo: "El mundo está convulsionado y las negociaciones son complejas pero tanto el Presidente como sus ministros estamos trabajando coordinadamente para encontrar soluciones y que los argentinos en el exterior que tengan pasajes vuelvan al país".

Más allá de los comentarios ubicados a ambos lados de la grieta argentina, el canciller recibió una respuesta poco esperada desde la cuenta de la compañía española Iberia, ya que el gobierno de Alberto Fernández prohibió todos lo vuelos hacia territorio argentino, con excepción de los que realiza Aerolíneas Argentinas para repatriar a ciudadanos locales varados en el exterior.

"Hola. El gobierno argentino ha prohibido a las aerolíneas extranjeras volar a su país. Por lo tanto, no es una decisión que hayamos tomado nosotros, sino su gobierno. Saludos", tuiteó @Iberia.