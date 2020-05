La medida se conoció hoy tras el pedido de varios intendentes para reactivar la economía por el coronavirus

María José Lucesole 18 de mayo de 2020 • 18:35

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , dispuso hoy la habilitación de la construcción privada, actividades manufactureras y la reapertura de comercios de cercanía en los distritos de menos de 500.000 habitantes. De esta manera, se flexibilizan las medidas de aislamiento por el coronavirus .

La medida se dio a conocer hoy tras un pedido de cinco intendentes del conurbano bonaerense para flexibilizar la cuarentena y después de haber criticado a Horacio Rodríguez Larreta por la reactivación gradual que se produjo en la ciudad de Buenos Aires.

Hoy, al confirmar la apertura de actividades -bajo estrictos protocolos de higiene y seguridad en las empresas que garanticen el traslado de sus trabajadores- el gobernador se propuso ampliar la capacidad exportadora.

"Hay algunas cuestiones que autorizó el gobierno nacional y otras que no. En cada caso las actividades serán evaluadas epidemiológicamente. En caso de ser posible yo soy partidario de abrir todo, siempre y cuando no ponga en riesgo la salud y la vida. No vamos a tomar ninguna decisión que ponga en riesgo la vida de la gente porque después nos lo van a reprochar", dijo Kicillof.

"No va a ser un gobernador irresponsablemente el que lo haga. Lo que tal vez ahora genera tensión , más adelante nos lo van a agradecer", concluyó.

Pero en el AMBA seguirá estrictamente prohibido la apertura de peluquerías y centros de estética, venta minorista de ropa, calzado, productos de esparcimiento y deportes, servicios de comidas y alojamiento.

Seguirán habilitados los delivery y se sumará ahora la modalidad take away para llevar comida preparada. Y las ventas telefónicos o por internet de ropa y calzado.

Pero la aclaración de la prohibición de estas actividades de manera asistencial llegó cuando cada vez más actividades comerciales reclaman su apertura, incluso con marchas a la sede de la gobernación.

Tal fue el caso de los peluqueros, quienes se manifestaron el lunes pasado frente a la Casa de Gobierno para solicitar la reapertura de los locales comerciales ante la crisis del sector. Muchos ya atienden con turnos, a puertas cerradas, pese a estar fuera de la ley en el área metropolitana.

El gobierno de Kicillof recordó que se mantienen las prohibiciones de clases presenciales de todo tipo. Los eventos públicos masivos, los centros comerciales, cines, teatros bibliotecas, museos, bares, gimnasios y clubes.

También se mantiene la prohibición de viajar en transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional. Y la apertura de plazas, parques o actividades turísticas.