Chubut: Nacho Torres vaticinó que darán “con los responsables” del incendio

Sostuvo, en diálogo con LN+, que en parte esto se debe a la recompensa que puso el gobierno nacional, sostuvo que el fuego sigue activo pese a la lluvia
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, aseguró que la investigación por los incendios forestales avanza y afirmó que “por primera vez en mucho tiempo vamos a dar con los responsables”.
El gobernador señaló, en diálogo con LN+, que hay avances producto de una recompensa que se puso por parte del Ejecutivo de la provincia por $50 millones. “Seguramente esta semana vamos a tener novedades”, anticipó.
Al ser consultado sobre las distintas versiones en torno al origen de los incendios, Torres llamó a evitar especulaciones. “En estos momentos críticos florece lo mejor de las personas pero también aparecen mezquindades, como querer politizar o buscar chivos expiatorios”, dijo.
Sin embargo, Torres insistió en que la identificación de quienes iniciaron los focos de incendio marcará un punto de inflexión respecto a las condenas correspondientes para este tipo de delitos. “Vamos a dar con los responsables y toda la sociedad va a exigir que la pena sea coherente con la magnitud del daño que se hizo”, concluyó.
Por otra parte, respecto al estado de situación de los incendios, Torres explicó en declaraciones a LN+ que “no hay que relajarse” pese a que este domingo el fuego avanzó en menor medida en comparación con la jornada previa. “En estos momentos se calmó un poco por la lluvia, pero el fuego sigue activo”, señaló el mandatario provincial.
El gobernador también explicó que se mantienen las tareas en las áreas afectadas. “Vamos a tener un control preventivo de evacuación en las zonas más cercanas a los focos que están activos”.
En ese contexto, Torres se mostró cauto respecto a la posibilidad de controlar el incendio en el corto plazo. “Soy muy escéptico todavía de que se pueda controlar, porque los focos siguen activos y están quemando para arriba del bosque en la zona de El Hoyo”, afirmó. No obstante, anticipó que las próximas horas serán determinantes, dependiendo de la intensidad de viento que haya y de cómo se mantengan las temperaturas. “Mañana es un día clave”, indicó.
El mandatario también se refirió al particular escenario que se presenta en esta temporada, que describió como “la sequía más grande desde 1965”. Además recordó que “en el día de ayer tuvimos que lamentar diez familias que perdieron su vivienda”.
