Grabois elogió las medidas económicas y social en la Argentina en el marco de la pandemia de coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

14 de abril de 2020 • 19:38

Juan Grabois elogió hoy las medidas que ha tomado hasta el momento el gobierno para atenuar la crisis de las economías familiares ante la pandemia de coronavirus . Además, el dirigente social señaló que entre los millones que se inscribieron para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), hay muchos que criticaban las políticas sociales del Estado.

"Para acceder al IFE hubo 10 millones de peticiones. Todos los que les decían a nuestros compañeros planeros, pidieron un plan. Y digo esto para que se entienda que nadie se salva solo", dijo el representante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en comunicación con el ciclo Mejor país del mundo , en Radio con Vos.

Así, reivindicó las políticas sociales que se aplican en el gobierno de Alberto Fernández para "paliar el hambre" entre los que menos tienen. "Hay un marco de abordaje correcto en principio, sobre todo en comparación con el resto de América Latina, en donde los pobres ven al bono del IFE, o a las asignaciones universales como una bendición que ellos no tienen".

Además, el dirigente social señaló que para financiar al IFE es necesario cobrarle "impuestos a los que más tienen".

Cuando se anunció el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono de $10.000 para los trabajadores autónomos e informales, los preinscriptos llegaron a ser unos 11 millones. De esa cifra, un total de 7.854.316 personas cobrarán ese bono, según informó ayer el director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli.

Por otra parte, Grabois destacó que si bien acuerda con las medidas tomadas, "el cornoavirus llega al país en un contexto donde hay un 40% de pobreza, quizás ahora hay hasta un 50%, lo que hace todo más difícil".

En cuanto al escándalo por los sobreprecios en los productos adquiridos por el Ministerio de Desarrollo dijo que el sistema para comprar los insumos "Está pensado para los vivos (...) No es muy difícil comprar arroz, azúcar, harina. En tres horas lo resolvemos. Es un buen momento para rever esos mecanismos".

La semana pasada, Grabois había criticado fuertemente la polémica compra millonaria y masiva de alimentos que hizo el Ministerio de Desarrollo Social para repartir entre quienes más lo necesitan en medio de la pandemia del coronavirus. "Algún hdp compró fideos al triple de lo que valen y de la peor calidad, es una estafa a los pobres", había escrito desde su cuenta de Twitter.

Consultado por el estado de las familias en los barrios más humildes en el marco de la cuarentena preventiva y obligatoria, dijo: "Si vos no tenés un cuarto para aislar al viejito porque en una habitación tenés siete u ocho personas, el riego aumenta (...) Si vos no tenés casa, quedarte en casa no es una opción".