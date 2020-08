Judith Di Giglio informó que contrajo coronavirus Crédito: Gentileza: Ushuaia Noticias

La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judith Di Giglio, fue diagnosticada con coronavirus y quedó aislada en "buen estado general" de salud, según informó la propia funcionaria en una nota enviada al gobernador, Gustavo Melella, y que difundió el gobierno provincial por medios oficiales.

"Me acaban de informar que soy positivo de Covid-19. Me realizaron el hisopado apenas empecé con algunos síntomas, de manera preventiva y siguiendo nuestro protocolos. No tuve fiebre, mi estado general es bueno y estoy cumpliendo con el aislamiento", afirmó la funcionaria en el comunicado.

También sostuvo que siente "mucho orgullo y tranquilidad" de estar siendo controlada por el gran equipo de salud provincial, "que junto con todos los trabajadores de salud arriesgan su vida y la de su familia por el bien y el cuidado de todos los fueguinos".

La funcionaria aprovechó la ocasión para destacar que "nadie es inmune al virus" cuando se circula, por más recaudos que se tomen, y que "el distanciamiento social, quedarnos en casa cuando sea posible y cumplir con las recomendaciones es lo único que tenemos para protegernos y para proteger a los que queremos".

Por su parte, Melella utilizó su cuenta oficial de Twitter y Facebook para explicar que este viernes su compañera y ministra de Salud, "que tanto ha trabajado en la primera línea para combatir esta pandemia, dio positivo".

El mandatario aclaró que tanto el ministerio como el Comité Operativo de Emergencias (COE) "continuarán trabajando de la misma manera que hasta hoy, por la salud de los fueguinos y fueguinas".

"Es parte de los desafíos a los que se enfrentan quienes trabajan por la salud de todos y todas, y en este momento la acompañamos y deseamos que se recupere pronto. Les pido nuevamente que sostengamos las medidas de prevención y que evitemos salir de nuestras casas. Juntos vamos a superar esta situación", concluyó el gobernador.

