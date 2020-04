La industria maderera en Misiones, el tabaco en Salta o la zafra azucarerea en Tucumán, Salta y Jujuy son algunas de las actividades que los gobernadores quieren reactivar pese a la cuarentena por el coronavirus Crédito: Prensa Presidencia

14 de abril de 2020

Hasta el momento, solo unos pocos gobernadores tienen decidido pedirle al gobierno nacional que analice la habilitación de algunas actividades no incluidas en las excepciones a la cuarentena por el coronavirus. San Luis y Salta son las provincias que tienen más avanzado el diseño para elevar a la Casa Rosada. En la provincia de Buenos Aires , el gobernador Axel Kicillof planea presentar mañana un plan que contemple flexibilizaciones a la cuarentena en algunos municipios del interior.

Economías regionales como el tabaco en Salta; la industria maderera en Misiones o la zafra azucarera, que debe comenzar en unos 40 días en Salta, Tucumán y Jujuy, están en los borradores que preparan los gobernadores. El mayor temor en ese tipo de actividades es no poder controlar el movimiento de gente que se requiere y que incluye pasos de una provincia a otra. Por eso, por ejemplo, en Mendoza se resolvió esperar antes de pedir por sectores productivos del sur provincial y del Valle de Uco.

Un caso particular es el de Tierra del Fuego , donde el pedido se orienta a que haya alguna conexión aérea durante la etapa de aislamiento, básicamente para garantizar determinados abastecimientos. Jujuy esperará hasta el viernes próximo para anunciar un "plan económico" hasta fin de año que contemple las cuestiones derivadas de la pandemia

Todos los gobernadores abrieron vías de diálogo con los intendentes. En las localidades donde no hay casos, hay más presión para retomar las actividades con el requisito general de no dejar entrar a nadie de otras zonas. Sin embargo, la mayoría de los mandatarios preferirían esperar hasta el 26 próximo y, a partir de ahí, analizar nuevamente la situación.

Las cámaras empresarias también les están haciendo llegar propuestas de flexibilización del aislamiento a las administraciones provinciales como por ejemplo, retomar la actividad con horarios reducidos, turnos rotativos de empleados y todas las medidas de prevención que se vienen exigiendo.

Provincia por provincia

Buenos Aires: el gobierno de Axel Kicillof anunció que trabaja en un pedido para contemplar las situaciones de los distritos que no registran casos de Covid-19 y mantuvo reuniones con intendentes de las distintas regiones.

Córdoba: Juan Schiaretti insiste en privilegiar la salud por encima de la crisis económica. No habrá pedidos a la Nación de flexibilización ni de excepciones.

Santa Fe: el gobernador Omar Perotti le transmitió al Presidente la necesidad de continuar con la cuarentena obligatoria, sin permitir la apertura de las restricciones en el interior provincial desde donde hay pedidos de algunos intendentes y presidentes comunales que son partidarios de avalar la circulación de las personas en sitios con poca población. Perotti se mostró duro con las empresas que están exceptuadas y pueden funcionar. Anunció que cortará la electricidad a aquellas plantas que abran sin los permisos y las condiciones de sanidad necesarias para sus trabajadores.

Mendoza: dejó sin efecto los pedidos formales que hizo a Nación para liberar actividades por regiones (Valle de Uco y Sur) y decidió reforzar los controles en las calles. Desde mañana es obligatorio el uso de "barbijos caseros" en toda la provincia. La administración local entiende ahora que permitir tareas en regiones rurales generará inconvenientes para quienes deban entrar o salir de un departamento.

San Juan: Sergio Uñac confirmó que "no hubo ningún pedido especial" al Presidente. "Hemos adherido en todo el contenido al decreto de necesidad y urgencia que prorroga el aislamiento social obligatorio hasta el 26, en tanto en la extensión de la cuarentena como a las excepciones establecidas por Nación", dijo.

Tucumán: el gobernador Juan Manzur afirmó que "no habrá libertad de acción" en la continuidad de la cuarentena y que seguirá "los mismos lineamientos" que la Nación. Subrayó que "todo seguirá igual", sin flexibilización, y que se adoptarán las medidas necesarias para "sostener la provisión de mercaderías". Se permitirán las tareas de alistamientos de ingenios y el transporte de la producción tucumana hacia otras regiones y países.

La Rioja: el gobernador Ricardo Quintela por ahora no piensa en relajar ningún aspecto del aislamiento. Entiende que hay relación entre las distintas actividades y que si habilita una deberá hacer lo mismo con otras. La provincia está en contacto permanente con los intendentes y analiza si existe alguna situación particular a contemplar.

Neuquén: Omar Gutiérrez , el gobernador, aseguró que la pandemia "obliga a seguir trabajando como hasta ahora, en conjunto y sin fisuras entre todos los estamentos del Estado". En la provincia se extendió hasta las 21 el permiso de trabajo para locales de venta de comida por delivery; es obligatorio circular con tapabocas.

Jujuy: el gobernador Gerardo Morales esperará hasta el viernes 17 para reafirmar que "no hay circulación del virus" en la provincia y ese día comunicará el plan económico en época de pandemia, un plan "que irá hasta fin de año". Si se define que no hay circulación del Covid-19, podría haber una flexibilización de actividades. La provincia lanzó el plan Fronteras Seguras para Salvar Vidas, que incluye cuarentena obligatoria en hoteles para los jujeños que lleguen desde afuera, testeos semanales y nuevos controles en áreas limítrofes.

Salta : la administración de Gustavo Sáenz analiza con la Nación la posibilidad de que regrese la producción tabacalera que es uno de los motores económicos, bajo condiciones de seguridad y salubridad. La provincia asegura que será la Casa Rosada la que defina el tema.

Entre Ríos: no hay circulación activa del virus y en la administración de Gustavo Bordet dicen que hay algunas actividades que podrían flexibilizarse. Prefieren no dar detalles hasta que haya una respuesta de la Nación. Adelantaron que los mayores de 65 años seguirán cumpliendo aislamiento estricto y continuarán los controles de ingreso a la provincia.

Catamarca: en la provincia adelantan que no habrá pedidos a la Casa Rosada.

Santiago del Estero: el gobernador Gerardo Zamora mantendrá las restricciones vigentes.

San Luis: Alberto Rodríguez Saá tuvo una videoconferencia con intendentes y relevó sus pedidos; diseñará un esquema con su gabinete y lo elevará al gobierno nacional. La Cámara de Comercio le pidió al gobernador que les permita abrir de 9 a 17, con una mínima cantidad de empleados rotativos; también, que le otorgue prioridad a la venta de cercanía y permisos para hacer delivery.

Tierra del Fuego: por el momento no habrá pedidos. El gobernador Gustavo Melella dijo que más adelante puede pedir la "reactivación de alguna actividad en particular", pero que antes debería haber plan de contingencia aprobado. La provincia está gestionando con el Ministerio de Transporte y con Aerolíneas Argentinas tener algunos vuelos mientras dure la cuarentena, básicamente para abastecimiento.

Misiones: el gobernador Oscar Herrera Ahuad en líneas generales apoya la idea de seguir con los mismos lineamientos de la cuarentena actual y descartó pedir la flexibilización del aislamiento en pequeñas localidades que pueden "blindar" o controlar más fácilmente sus accesos. Incluyó dentro de las actividades a reactivar a la construcción pública y privada y aserraderos y Pymes madereras , siempre que se cumplan los requisitos de prevención.

Formosa: aunque no hay casos confirmados, lejos de relajarse la cuarentena en algunas localidades están barajando endurecer aún más las restricciones para ingresar, especialmente a la gente proveniente de Chaco. El intendente de El Colorado, Mario Brignole, anunció que construirá una barricada con neumáticos, alambres y postes para que no pasen de Chaco. No impedirá a los vehículos autorizados a circular hacia otros puntos de la provincia por las rutas 1 y 9.

Chaco : instrumentó una especie de toque de queda ("alerta sanitario") con operativos especiales a las 20.30 y a las 21, que avisan a la gente que está prohibida la circulación. El servicio de delivery de alimentos funciona hasta las 23. Jorge Capitanich no modificará nada porque entiende que sería un "retroceso". Después del 26 volverá sobre el tema. En ese momento podrían hacer turnos rotativos en algunas industrias y delivery para "pequeños" comercios.

Corrientes : el gobernador Gustavo Valdés no permitirá las cuarentenas comunitarias. Los municipios solo podrán habilitar las actividades que la provincia autorizó aunque los intendentes podrán proponer rubros a analizar.

Santa Cruz : el gobierno provincial está haciendo un relevamiento para ver la situación de los distintos municipios, pero la gobernadora Alicia Kirchner dijo hoy que el "eje" sigue estando puesto en la salud. El municipio de Río Gallegos le pidió a la gobernación una cuarentena administrada para reactivar las actividades económicas para monotributistas, oficios, comerciantes y delivery.

Colaboración corresponsalías de Misiones, Tucumán, San Juan, Mendoza, Santa Fe, Santa Cruz y Jujuy.