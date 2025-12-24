Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Inocencia fiscal: Caputo prometió avisos, pero las multas a personas y pymes por atrasos ante ARCA subirán más de 100.000%
El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este martes a los cuestionamientos sobre las multas automáticas que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará si se sanciona el proyecto de Inocencia Fiscal, que la semana pasada tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y prometió una solución menos “inflexible” para quienes presenten sus declaraciones fuera de plazo.
Según explicó Caputo en X, antes de intimar y aplicar la sanción, ARCA enviará un recordatorio de 10 a 15 días hábiles. “Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se intimará y aplicará la multa”, detalló.
Además, el organismo tendrá en cuenta la cantidad de días de demora, aplicando sanciones menores en casos ocasionales y diferenciándolos de los incumplimientos frecuentes.
- 1
El 26% de los abogados presentan mal sus recursos ante la Corte Suprema
- 2
El Gobierno designó a Carolina Píparo como directora del Banco Nación
- 3
El proyecto de la AFA en Miami liga a dos directivos del principal banco investigado por las maniobras con el dólar blue
- 4
Sur Finanzas: procesaron con prisión preventiva a la tesorera de la financiera vinculada a Chiqui Tapia