Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Inocencia fiscal: Caputo prometió avisos, pero las multas a personas y pymes por atrasos ante ARCA subirán más de 100.000%

Agustín Maza

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este martes a los cuestionamientos sobre las multas automáticas que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará si se sanciona el proyecto de Inocencia Fiscal, que la semana pasada tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y prometió una solución menos “inflexible” para quienes presenten sus declaraciones fuera de plazo.

Según explicó Caputo en X, antes de intimar y aplicar la sanción, ARCA enviará un recordatorio de 10 a 15 días hábiles. “Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se intimará y aplicará la multa”, detalló.

