El Presidente conversó con los gobernadores y coincidieron en evitar que aumente de manera significativa la circulación de personas

Gabriel Sued Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020 • 21:05

Como en las tres ocasiones anteriores, el Presidente se aseguró hoy el respaldo unánime de los gobernadores , en las horas previas al anuncio de una nueva prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio por el avance del coronavirus . Lo hizo en una videoconferencia que encabezó en la residencia de Olivos.

Aunque no se llevaron la confirmación de la nueva fecha de finalización del aislamiento, los mandatarios se quedaron con una idea clara de lo que viene a partir del lunes: continuidad de la política de la cuarentena administrada, con la apertura de actividades productivas que no aumenten de manera significativa la circulación de personas y la posibilidad de levantamientos focalizados en ciudades pequeñas sin casos, y confinamiento estricto en los grandes centros urbanos.

Para dar cuenta de la diversidad de las distintas áreas del país, el Presidente explicó que el Gobierno elaboró una suerte de semáforo que indica, en colores rojo, amarillo y verde, el nivel de riesgo de cada zona. Ese indicador sirve para evaluar los pedidos de apertura. Los grandes centros urbanos figuran en rojo, sin excepción. La obsesión del Presidente es evitar aglomeraciones en el transporte público. Así se lo recomendó su amigo Pedro Sánchez, el presidente de España.

Consciente de esa realidad, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, comunicó que no está en sus planes flexibilizar la cuarentena. "Notamos una sensación de relajamiento de la gente. Solo estamos trabajando para que el take away se consolide sin que ello genere más gente en movimiento ya que hoy las cocinas de los restaurantes ya funcionan con delivery", detallaron en su entorno. El jefe de gobierno transmitió también su preocupación por la situación en los geriátricos. Es una inquietud compartida por todos los gobernadores.

El levantamiento de la cuarentena en ciudades y pueblos pequeños que no hayan registrado casos de coronavirus sigue sobre la mesa, destacó el Presidente. Pero dependerá de pedidos concretos de los gobernadores. Por ahora, ninguno formalizó una solicitud de ese tipo, ante la dificultad que significa aislar a esos pueblos, para evitar que un visitante transmita el virus. Lo que avanzan son los requerimientos puntuales para habilitar más actividades productivas.

El permiso para que los niños salgan a la calle, planteado por algunos mandatarios, está "tibio", según definió un colaborador estrecho del Presidente. "Nación tiene intención de hacerlo pero varios gobernadores ponen reparos. Los chicos son vectores de contagio y dar ese permiso se vuelve algo incontrolable en los hechos", contaron fuentes al tanto del intercambio.

Elogio a los mandatarios

"Es una alegría tener los gobernadores que tengo", se congració Fernández, después de escuchar, uno por uno, a todos los gobernadores, en un intercambio de 3 horas y media. El Presidente hizo un repaso de los insumos sanitarios y de los fondos que distribuyó el estado nacional durante la cuarentena para fortalecer el sistema de salud. Ese listado incluye 700 respiradores artificiales, lo que permitió incorporar 551 camas de terapia intensiva. La inversión total de Nación en este rubro, detalló Fernández, trepa a $30.000 millones.

Los mandatarios tampoco habían ahorrado elogios para el Presidente. "Cuando uno compara con el resto de los países ve que lo que se hizo aquí es lo correcto por eso creo que hay que seguir en esta dirección e ir actuando el día a día", dijo Juan Manzur (Tucumán). Un grupo de mandatarios, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta) y Omar Gutiérrez (Neuquén), planteó incluso la idea de publicar una solicitada de respaldo a Fernández, en respuesta al documento que firmaron Mauricio Macri y otros dirigentes de la región que denuncia un avance del "populismo".

La propuesta incluso cosechó la adhesión del jujeño Gerardo Morales, gobernador de Juntos por el Cambio. El jefe de gobierno porteño, en tanto, coincidió en que había que redoblar los esfuerzos para mantener las medidas de prevención, en línea con la política de la Casa Rosada.

Esta vez Rodríguez Larreta no estuvo en Olivos. Acompañaron al Presidente el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi.