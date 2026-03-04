Karina Milei le quitó el manejo del área de Justicia a Santiago Caputo y se reactiva la interna libertaria

Karina Milei se anotó este miércoles una nueva victoria con la designación de la dupla que, a partir de ahora, dirigirá el Ministerio de Justicia. La secretaria general de Presidencia y hermana menor del presidente, Javier Milei, se impuso así sobre el ala “celestial”, encabezada por el asesor Santiago Caputo.

La salida de Mariano Cúneo Libarona, que tanto la funcionaria como su hermano, el presidente Javier Milei, lograron dilatar varios meses, habilitó los nombramientos de Juan Bautista Mahiques como flamante ministro y de Santiago Viola, en reemplazo de Sebastián Amerio, quien desde diciembre de 2023 ofició como segundo de la cartera y hombre de la mesa chica del asesor Caputo.

Los cambios fueron oficializados pasadas las 10:30 de la mañana y en el ala de las fuerzas celestiales admitían que se habían enterado poco antes de que se hiciera público el cambio de nombres. “Ayer no estaba nada decidido. Fue todo esta mañana”, confirmaron desde las fuerzas celestiales.

De hecho, el propio Amerio se enteró de los cambios durante una encuentro en el Consejo de la Magistratura, en el que hasta hoy ocupó una silla como representante del Poder Ejecutivo. Explicó la situación, se levantó y se fue. Todo quedó registrado por la realización virtual del encuentro.

Luego de eso, Amerio llegó a Casa Rosada pasado el mediodía y se dirigió al despacho de Caputo, en un cónclave al que asistieron otros miembros de ese sector. Si bien aseguraron que “hoy no hay nada sobre la mesa” y que Amerio “hoy no quiere ser ni consejero escolar”, otros se mostraron entre cautos y expectantes, y no descartaron que haya un nuevo destino para Amerio.

“Es una decisión del Presidente y la respetamos como tal”, dijeron cerca del asesor sobre los cambios. En el que la evaluación, reconocieron que a Mahiques “le sobra piné” para el lugar en el que fue designado.

“No hay ninguna pérdida de poder. Son decisiones del presidente”, completaron.

Cerca del Salón Martín Fierro, donde tiene su despacho el asesor, desmintieron que Caputo hubiera en algún momento amenazado con irse si le quitaban la cartera de Justicia.

La aspiración de Caputo era ubicar a Amerio en el lugar de Cúneo Libarona. Pero hace casi seis meses supieron que no se concretaría. “Desde octubre supimos que no iba a ser así, así que si era por eso nos hubiéramos ido en ese momento”, sostuvo uno de los consultados por LA NACION. Fue en referencia al fin de semana previo a las elecciones nacionales, en el que Cúneo Libarona dejó saber que quería irse y los hermanos Milei le pidieron que esperara para hacerlo. Fue la forma de demorar un recambio que obligaba a ajustes internos.

Ya es moneda corriente que usen FDC como trapo de piso, aceleran a toda máquina los musulmanes. https://t.co/irE9yHsFt6 — Dr. Mariano Parisini (@GordoDerechoso) March 4, 2026

Descartado entonces el nombre de Amerio, en las filas celestiales sondearon la posibilidad de elevar el nombre de Guillermo Montenegro. El intendente de Mar del Plata en uso de licencia visitó incluso en las últimas semanas la Casa Rosada y despertó elucubraciones, que terminaron sin pasar de eso.

En medio de esa danza de nombres, nadie previó que también se reemplazaría a Amerio. Sin embargo, ese fue el primer nombre que se eligió para la sucesión.

Apoderado de La Libertad Avanza (LLA) y hombre de Casa Rosada, Viola es una persona de suma confianza de Karina Milei. “Está con nosotros hace años”, decían en el ámbito de los “terrenales”, como se identifican a quienes responden a la funcionaria, y sus personas de mayor cercanía, entre ellos los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Con Mahiques la situación es diferente, porque no tienen ese conocimiento de años o trabajo compartido, pero en las horas desde que se conoció la noticia, las diferentes fuentes consultadas apuntaban a que la elección dejaba contenta a la funcionaria, aludida por el flamante ministro de Justicia en su mensaje público de agradecimiento por el nombramiento. Mahiques habría sido acercado por Viola, de quien es amigo personal.

“Es una persona del sistema”, intentó relativizar un alfil de Caputo. Hasta dijo que Mahiques tendría un víunculo de amistad con el asesor presidencial.