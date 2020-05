El mandatario realizó una conferencia de prensa con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof Crédito: Presidencia

23 de mayo de 2020 • 21:11

El presidente Alberto Fernández confirmó hoy que la Argentina continuará con el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 7 de junio a raíz del avance del coronavirus en el país, pero principalmente en el AMBA, donde se quintuplicaron los casos en dos semanas.

Según el mandatario, "los resultados son interesantes en todo el país". " En la Argentina de hoy, en un gran número de provincias, la actividad económica se ha recuperado en un 80%. Ayer, en 19 provincias no hubo casos de coronavirus y en 10 provincias no hay casos hace una semana. Eso se logró por la cuarentena y las restricciones del tránsito interjurisdiccional. En los últimos 15 días hemos visto que el virus entró en los barrios populares. La Provincias de Buenos Aires casi no ha conocido el coronavirus salvo ese puntito rojo alrededor de la ciudad de Buenos Aires".

Para sostener sus palabras con datos, Fernández mostró cinco cuadros en los que explicó "en dónde está parado" hoy el país frente a la pandemia.

Casos confirmados acumulados cada 100.000 habitantes

Fallecidos acumulados cada 100.00 habitantes

Del total de casos confirmados acumulados, que hasta el momento son 11.353, el 87% se concentra en el AMBA. Según detalló el Presidente, ahora cada 33 días se multiplica el virus, excepto Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

Casos confirmados en los últimos 14 días

Tiempos de duplicación

Tiempos de duplicación en las regiones más afectadas