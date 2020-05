Representantes de argentinos que están en 33 países dialogaron con diputados opositores y advirtieron que no reciben asistencia económica ni información Crédito: Twitter

Un grupo de argentinos varados en el exterior por la pandemia del coronavirus denunció hoy un "abandono" del Gobierno por las demoras en los operativos de repatriación, la falta de asistencia económica y la escasez de información acerca de cuándo podrán volver al país.

Los representantes de los varados en 33 países del mundo contaron sus experiencias en una conferencia virtual encabezada por diputados de Juntos por el Cambio Luis Petri, Waldo Wolff y Fernando Iglesias. Los reclamos van desde la falta de vuelos hasta la necesidad de que se suspenda el impuesto al 30% por compras de tarjetas de crédito en el exterior.

A medida que pasan las semanas, el enojo crece y los pedidos de ayuda se multiplican. Los argentinos aseguran que las embajadas no dan respuestas sobre posibles vuelos de repatriación y que, en caso de que aparezca un vuelo de una aerolínea extranjera, se les quiere cobrar cifras exorbitantes.

"Queremos pedir ayuda. El consulado y la Cancillería no nos responden. Nadie recibe asistencia económica y nadie habla. Fuimos abandonados por completo por nuestro país", dijo Agustina Pini, varada en Australia.

"No sabemos si la embajada está trabajando para ayudarnos", dijo en tanto Juan Alfonso, desde Estocolmo, Suecia. Y agregó: "Yo sé que para este Gobierno somos unos chetos que nos fuimos, pero somos muchos los que nos vinimos a formar para después volver a la Patria. No somos apátridas".

La Cancillería argentina anuncia cronogramas de vuelos de repatriación semanalmente, con una cantidad de asientos limitada porque no se permite el ingreso de más 400 personas por día en Ezeiza con el objetivo de evitar el desborde de los controles sanitarios. Por eso, muchos argentinos que siguen en el exterior deben financiarse estadías que en muchos casos suelen ser muy costosas. Y pese a que el Gobierno anunció que se iba a evaluar brindar asistencia económica, los varados aseguran que no fueron contactados.

"Hay muchas personas que están siendo ayudadas por Cáritas y que ya no tienen más para comer. No reciben ayuda por parte del consulado, donde no saben qué decirnos. El Estado se ha olvidado totalmente de nosotros. Después nos quieren cobrar pasajes a 1200 euros. Es descarado. Yo no lo puedo pagar", lamentó Micaela Moisés, desde Italia.

Por su parte, Anabella Benítez, varada en Emiratos Árabes Unidos, aseguró que a los argentinos que están allí les ofrecieron pasajes por 2500 dólares para volver. "Somos 70 argentinos aproximadamente. La embajada es amable, pero no nos da una respuesta sobre cuándo vamos a salir o sobre una ayuda económica. Responden solo a modo de catársis. Nos cancelaron un vuelo porque el Ministerio de Salud no permitió exceder la cantidad de ingresos argentinos. Nos ofrecieron otro vuelo a 2500 dólares. [Pero] el pasaje one way [de un solo tramo] sale 400 dólares.

En algunos casos incluso quisieron cobrar 4000 dólares, como relató Mariano, desde Sudáfrica. En ese país, además, se viven por estas horas situaciones de violencia extrema, como saqueos y tiroteos.

Hubo reclamos de varados en todos los continentes. Los que representaron a los argentinos que están en Asia aseguraron que las autoridades les dijeron que no habrá vuelos hacia esa zona. "Pedimos que Asia esté adentro del cronograma de vuelos en las próximas semanas o que nos estipulen el tiempo que vamos a estar acá", dijo Elina Castaña, que está embarazada, viajó por dos semanas y está allí hace 60 días. "A medida que avance [el embarazo] va a ser difícil subir a un vuelo", sostuvo.

Johanna, varada en Egipto, contó además que a los que están allí se les sugirió esperar. "Nos dijeron que somos una minoría y que vamos a tener que esperar hasta el final. Se nos está acabando el dinero y no tenemos posibilidad de pagar vuelos en caso de que surjan", aseguró.

El reclamo de los que ya fueron repatriados

El reclamo también alcanza a los que ya pudieron regresar a la Argentina. Según comentaron los varados, un grupo de los que volvieron denunció irregularidades en los traslados internos una vez que salen del aeropuerto de Ezeiza.

"El personal de los micros está cobrándoles para parar en un baño o para buscar agua, los tratan mal. Les cobran el café. Además, las medidas de seguridad no son buenas. Los choferes no están usando barbijos. Las personas van hacinadas en los buses", denunció Magalí, desde Andorra.

Según dijo, algunos de los que viven en el interior debieron viajar en micros que hacen recorridos por varias provincias para llevar a los pasajeros, por lo que los últimos que bajan llegan a viajar más de 30 horas.

En ese sentido, el diputado Petri reclamó que el Gobierno disponga de corredores directos. "Presentamos un proyecto dirigido al Ministerio de Transporte y al Ministerio del Interior para que se garanticen corredores sanitarios seguros en rutas nacionales y que haya tiempos normales. Los micros van a Santa Fe, Córdoba y a veces hasta Tucumán para después bajar a Mendoza. Los medios que se pongan tienen que hacer tramos directos y no desvíos injustificados con el altísimo riesgo que existe", cuestionó.

Wolff, en tanto, pidió que haya una coordinación entre todas las provincias para comunicar cuáles son las reglas que los pasajeros deberán respetar en cada distrito, algo que hoy no ocurre. "La persona no se puede enterar de todo cuando llega, como cuántas horas tiene que esperar, si tiene que pagar el hotel, si el remis lo pone el Gobierno o no. No es lo mismo si vas a la Ciudad, que te mandan a un hotel, o a la provincia, que te vas a tu casa y nadie te supervisa. El Gobierno debería, como república federal, coordinar las distintas reglamentaciones para que, respetando las autonomías de las provincias, haya un criterio y una coordinación entre las distintas regiones para que no sea el ciudadano el que tenga que estar investigando y arreglando las situaciones irregulares donde hay vivos", dijo.