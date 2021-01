En el Hospital Oncológico de Olavarría se produjo el incidente por el que se perdieron 400 vacunas

A un día de la radicación de la denuncia por la interrupción en la cadena de frío de las 400 vacunas en Olavarría, la fiscalía trabaja para determinar si la temperatura del freezer se manipuló para atentar contra la vacunación del personal de salud municipal o si hubo un problema eléctrico.

"La conexión del freezer al grupo electrógeno y las imágenes de las cámaras de seguridad son las dos pericias clave en la causa", dijo el fiscal general del departamento judicial de Azul, Marcelo Sobrino, en diálogo con LA NACION.

El análisis técnico del freezer y de las cámaras de seguridad está a cargo de los peritos e ingenieros electrónicos que dispuso el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Spina.

En cuanto a las medidas de seguridad tomadas para el operativo de vacunación en el Hospital de Oncología, Sobrino señaló: "Sé que hubo una capacitación de los vigiladores para esto. Ahora hay que ver si se cumplió el protocolo". Si bien hay 17 cámaras en la institución, el fiscal sostuvo que "la directora del hospital hace mención a que ve con una calidad distinta la cámara del sector donde se encontraba el freezer".

Para examinar si efectivamente hay anomalías en las grabaciones de seguridad, se le tomó declaración testimonial al encargado del sistema de vigilancia, quien resguardó y descargó la información a un disco externo, para enviar las imágenes digitales a peritar y que se determine si son continuas o si hay algún tipo de irregularidad.

Como las dosis de Olavarría fueron encontradas a 26ºC, cuando la temperatura necesaria para la preservación es de -18ºC, la fiscalía solicitó un informe de la temperatura al Servicio Meteorológico Nacional. Por otro lado, Sobrino agregó: "Se pidieron pruebas a Coopelectric, la cooperativa de electricidad del municipio, para analizar si hubo o no un corte. Nosotros creemos que no lo hubo".

Esta mañana también se le tomó declaración testimonial al director de la Zona Sanitaria IX, Ramiro Borzi, quien, según el fiscal Sobrino, manifestó que "estaba hablando con alguien de legales en el Hospital Oncológico el lunes, cuando una enfermera le informó a la directora del hospital" sobre el episodio de la interrupción en la cadena de frío de las vacunas.

Fuentes con acceso a la causa le indicaron a LA NACION que sospechan que podría haber fallado el propio freezer, ya que el equipo de al lado que no contenía vacunas no tuvo alteraciones. La otra hipótesis que aún no se descarta es la manipulación intencional de la temperatura.

