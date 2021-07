Coronavirus: intubaron al exjuez Norberto Oyarbide

El exjuez Norberto Oyarbide, internado por coronavirus, fue intubado hoy, según indicaron fuentes cercanas a LA NACION. El exmagistrado se encuentra en terapia intensiva en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral desde el jueves pasado.

Los próximos días serás claves para su recuperación, indicaron las fuentes.

Oyarbide, reconocido por haber trabajado en emblemáticas causas judiciales, dio positivo de coronavirus en la semana pasada y debió ser internado.

El pasado 22 de junio, Oyarbide cumplió 70 años y celebró su cumpleaños durante un almuerzo con sus amigos. En su momento, allegados al exjuez contaron: “Está con neumonía bilateral por Covid, internado en terapia. Se habría contagiado en el festejo de su cumpleaños”.

En febrero de este año dio un giro en su carrera y se incorporó como panelista al equipo de Coco Silly en su programa Fuerte y al medio, que va de lunes a viernes de 12 a 15 , en Radio 10.

“Esto me inspira para la vida, me encanta el desafío”, había expresado Oyarbide una vez al aire. Con 45 años de carrera, de los cuales 22 se desempeñó como juez federal, reconoció en una entrevista a LA NACION: “Nunca dudé, pero ahora no volvería a ser juez”.

