El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo esta mañana que "sería irracional plantear un aumento en las escuelas privadas" al señalar no solo la dificultad que presentan muchas familias para pagar las cuotas sino también las transferencias que el Estado hará a las instituciones para asistirlas en las implementaciones que deberán hacer para la vuelta a clases, que en algunos casos podría ser en agosto.

En conversación con la radio AM750, el titular de la cartera de Educación señaló la difícil situación por la que están pasando muchas familias y pidió empatía por parte de las escuelas: "Le pedimos a las escuelas privadas que se pongan en el lugar de las familias y que haya planes de pago para renegociar las deudas y que no afecte el vínculo con la escuela".

Y agregó: "No debería haber aumentos en las escuelas privadas. Nos preocupa que las escuelas privadas puedan garantizar el pago de sueldos y la realidad de las familias. Vamos a trabajar caso por caso y con una mirada solidaria. El Estado ha contemplado a las escuelas privadas en los ATP [Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción]".

Su crítica también alcanzó a las universidades privadas: "En las universidades de gestión privada reciben los ATP: no puede ser que en este contexto excepcional haya estudiantes que no puedan rendir porque no pagaron la cuota".

En el marco de las adaptaciones que deberán realizar las escuelas para la vuelta a clases según la situación epidemiológica del lugar donde se encuentren, Trotta dijo que se les otorgará una tarjeta de $50.000 para adquirir insumos de limpieza y también se financiará el acondicionamiento estructural, por ejemplo, para las instituciones que todavía no tienen acceso a agua potable.

Consultado por una posible migración de estudiantes de escuelas privadas a escuelas públicas el ministro admitió que es muy posible que se dé ese fenómeno pero señaló que "el sistema público no está en condiciones de absorber toda esa matrícula". De esa manera insistió con que las instituciones privadas hagan el esfuerzo por mantener el vínculo con las familias.

Paritaria docente

En relación a la negociación salarial que comenzará la semana que viene, Trotta dijo: "La paritaria docente está abierta en forma permanente. La semana que viene vamos a empezar con la discusión. Algunas provincias están convocando, advirtiendo la situación que atravesamos. Estamos en una situación compleja y hay que buscar los equilibrios justos".

Y agregó que en ese diálogo no se discutirá únicamente por tema salarios sino que también incluirá la puesta en práctica de los protocolos.