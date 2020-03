A pesar de que su provincia no tiene casos de coronavirus, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, no pretende cambios en la cuarentena.

Frente a la incógnita de cuánta parálisis resiste la economía, hay especulaciones acerca de si se podría avanzar en medidas de flexibilización de la cuarentena al menos, en aquellos lugares donde no hay casos confirmados de coronavirus, para buscar así que el daño en la actividad sea el menor posible. En la Argentina hay tres provincias que no presentan casos de Covid-19 : Catamarca , Chubut y Formosa, y todas coinciden en que no reclamarán cambios particulares en las medidas que se tomen en la Nación.

Hasta ayer eran cinco, pero anoche se registraron los primeros casos en La Rioja y San Juan.

Las fuentes gubernamentales de Catamarca, Chubut y Formosa dijeron a LA NACION que pese a la inexistencia de casos, la situación se vive con la incertidumbre y la angustia propias de tener que alterar la rutina por un tiempo que es incierto. Las autoridades de esas provincias entienden que la medida de aislamiento obligatorio es clave para contener el avance del virus y estarían dispuestas a mantenerlo, conscientes de las pérdidas económicas que generará.

Jorge González , ministro de Gobierno de Formosa , indicó a este medio que la provincia adhiere a las decisiones de política sanitaria que establece la Nación: "Entendemos que debe haber una estrategia única con ejecución descentralizada, pero siempre con el objetivo de defender la vida humana. Lo económico jamás puede estar por encima de la persona".

Según los últimos datos de mediciones de pobreza del Indec (primer semestre de 2019), la provincia registra 40,1%, uno de los niveles más altos del país. De ese total, 7,6% son indigentes. González aseguró que la posición ideológica de la administración de Gildo Insfrán es que "el capital está al servicio de la economía y esta, al servicio del bien común" y que "en este tiempo, por estos días, el bien común es proteger la vida de los argentinos".

"Vamos a seguir con la cuarentena igual que todo el resto del país. No vamos a pedir que haya flexibilización", dice de manera taxativa el ministro de Seguridad de Catamarca , Hernán Martel. De acuerdo con los últimos datos del Indec, Gran Catamarca tiene 40,1% de su población pobre por lo que todo freno a la actividad implica más problemas, pero las autoridades catamarqueñas están dispuestas a sostener la medida porque creen que es la mejor manera de controlar el avance del virus.

En Chubut , desde la administración de Mario Arcioni admiten que "no se ha hablado de flexibilizar la medida, pero el comité creado para el tema evalúa día a día en función de la situación". Insisten en que, por el momento, "funcionan las medidas instrumentadas", que están en línea con las resoluciones nacionales.

La provincia atraviesa hace meses una crítica situación económico-financiera que la lleva a pagar los salarios estatales de manera escalonada. El propio Arcioni ya reconoció que el impacto del receso obligado por la pandemia viene impactando fuerte en la recaudación.

Nuevos casos

Voceros del gobierno de Ricardo Quintana en La Rioja , que recién ayer sumó un caso, coincidieron en que la decisión es seguir las directivas de la administración central: "Somos lo más estricto posible en los controles, vamos a seguir con la prevención de quedarse en la casa. Vamos a sostener esa resolución en el tiempo, que la circulación sea la mínima indispensable".

Respecto del impacto en la economía, "será la provincia la que acompañe a todos los que tienen que estar en su casa", dijo. "Sabemos que en algún momento el virus va a llegar, así que la prevención es clave", afirmó. La pobreza en la provincia alcanza al 29,6% y en ese contexto, indican desde el gobierno, la asistencia se localiza sobre los trabajadores informales y los más rezagados en la pirámide social. Por caso, se instrumentaron líneas de créditos subsidiados para empresas, comercios y monotributistas; habrá un subsidio de 5.000 pesos por trabajador a todos los empleadores y se creó un "Fondo de Asistencia Solidaria" para informales y cuentapropistas.

En San Juan , Sergio Uñac fue uno de los primeros gobernadores en tomar medidas drásticas antes de la declaración de la cuarentena obligatoria nacional. Anoche el registro del Ministerio de Salud marcó el primer contagio en la provincia. Seguirán todo lo fijado aunque en la provincia advierten que no se pueden "soslayar los efectos que va a generar la paralización económica" para la que anunciaron una serie de paliativos mientras analizan otros.