Tensión con Chile: un ministro de Gabriel Boric calificó de “impertinente” a Alberto Fernández

escuchar

La tensionada relación bilateral entre la Argentina y Ecuador sumó ahora un capítulo de fricción: el ministro de Justicia de Gabriel Boric, Luis Cordero Vega, calificó de “impertinente” una declaración de Alberto Fernández en la que se refirió al Poder Judicial chileno. “Impertinente e impropios”, dijo el ministro sobre los dichos del presidente argentino.

En una entrevista con la televisión chilena, Cordero manifestó su rechazo a las definiciones de Alberto Fernández, quien acusó a la justicia chilena de ponerse “al servicio de quienes persiguen opositores” , en relación a la extensión del caso contra el ex candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami. Enriquez Ominami es cercano al oficialismo argentino. El martes, Cristina Kirchner y Ominami compartieron un panel en el III Foro por los Derechos Humanos.

“Uno debe ser respetuoso de las instituciones nacionales”, dijo Cordero en diálogo con Tele 13 Radio, y siguió: “Para mí, sería igualmente incorrecto pronunciarme sobre la controversia que el Presidente Fernández tiene con la Corte Suprema de su país” .

El ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero Twitter Ministerio de Justicia de Chile

En este sentido, Cordero enfatizó: “Esto es especialmente delicado en el caso en que un Mandatario en ejercicio emite opiniones sobre otro poder del Estado”. “Nosotros tenemos un Poder Judicial independiente, una autonomía garantizada del Ministerio Público y un sistema institucional sobre el cual podemos tener comentarios o críticas”, siguió.

Y apuntó: “Es un hecho público y notorio lo que sucede con las extensiones sobre todo de los juicios orales, pero una cosa muy distinta es transformar eso en un problema de debido proceso y garantías, sin perjuicio de que me parecen completamente impertinentes e impropias esas declaraciones”.

Por último, Cordero definió que la opinión de Fernández “descansa sobre un desconocimiento total de las instituciones del derecho nacional”. “Por eso me parecería que son impropias. Igualmente me parecería impropio que yo me involucrara en una opinión sobre la disputa que el Presidente tiene con la Corte Suprema en Argentina”, asestó.

Qué dijo Alberto Fernández

El Presidente Alberto Fernández recibió a las y los miembros del Grupo de Puebla que participarán del III Foro Mundial de Derechos Humanos Télam

A través de una misiva publicada esta semana, Fernández extendió palabras al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien se mostró disconforme con el arribo del exmandatario Rafael Correa a Buenos Aires para participar de un Foro de Derechos Humanos. Así se sumo un incidente más al vínculo, ya conflictuado desde la fuga de la exministra condenada María de los Ángeles Duarte desde la Embajada en Quito hacia Caracas.

“Presidente @LassoGuillermo, reciba estas palabras con el sincero afecto de siempre. Haga el esfuerzo de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestros pueblos vincula”, escribió el Presidente en la carta a su par ecuatoriano, minutos después de haber compartido una actividad con el ex presidente Correa y otros ex mandatarios en la Casa Rosada.

Presidente @LassoGuillermo, reciba estas palabras con el sincero afecto de siempre. Haga el esfuerzo de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestros pueblos vincula. https://t.co/OQmzguX2KZ pic.twitter.com/GMMWZ95IOP — Alberto Fernández (@alferdez) March 21, 2023

En este contexto, Fernández le recriminó a Lasso haber declarado a Fuks persona no grata. “Sabe usted el respeto que le dispenso. Sabe también que quiero que la institucionalidad ecuatoriana se preserve. Pero quiero que sepa también que a todos debe lastimarnos que en su Patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores”, evaluó el Presidente.

Así, Fernández apuntó a defender a su vice, y otros políticos acusados por la Justicia, entre ellos, Marco Enriquez Ominami, ahora enjuiciado por una causa de corrupción en Chile.

LA NACION