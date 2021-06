Indicador clave. Covid: los distritos que más y menos testean en el país

El coronavirus se convirtió en pandemia hace ya más de un año. Desde entonces, la necesidad de aumentar insumos sanitarios y demás herramientas para batallar contra el SARS-CoV-2 ha incrementado, especialmente con la llegada de la segunda ola de contagios. En este contexto, la ejecución de óptimas estrategias de testeo ha sido clave en todo el mundo para mitigar el avance de la enfermedad respiratoria. En el país, hay provincias que lo han hecho mucho mejor que otras.

En relación al último año, la capacidad de testeos ha aumentado significativamente en la Argentina. En mayo de 2020, el total de exámenes diarios de Covid-19 llegaba a 2389, mientras que hoy, en promedio, alcanza los 90.000 testeos diarios desde hace semanas. La cifra, no obstante, sigue sin ser significativa en relación a la población argentina. En el ránking mundial relevado por el sitio WorldOMeter, el país ocupa el puesto número 99 en testeos por millón de habitantes.

“El acceso a pruebas y servicios de laboratorio de calidad es como tener un buen sistema de radar que te lleva a donde tenés que ir. Sin él, se anda a ciegas”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. “Todos los países deberían prestar especial atención a las pruebas diagnósticas y utilizar la lista esencial para promover una mejor salud, preservar la salud de sus poblaciones y servir a los vulnerables”, enfatizó el especialista.

En el Consenso sobre el uso de pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2, el ministerio de Salud que conduce Carla Vizzotti sugiere: “En la estrategia de testeos de asintomáticos se debe tener en cuenta la capacidad operativa y de respuesta de la jurisdicción, departamento y/o localidad y -siempre que se garantice el acceso oportuno al diagnóstico de todos los pacientes sintomáticos-, se recomienda focalizar las estrategias en poblaciones priorizadas”.

De esta manera, en el marco de las recomendaciones del Gobierno, la estrategia de testeos (esto incluye la compra de tests y acuerdos con laboratorios) queda en manos de cada jurisdicción. “Efectivamente, cada jurisdicción implementa la estrategia que considera más apropiada a su situación, Nación lo que hace es recomendar, pero quien decide qué estrategia implementa es cada jurisdicción”, señaló una fuente cercana al ministerio de Salud de la Nación a este medio.

Provincia por provincia, quién testea más

A nivel nacional, con más de 1,1 millones de testeos por millón de habitantes, la ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que más pruebas de Covid-19 realizó, de acuerdo a información cotejada por LA NACION Data. Los datos se desprenden del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), relevados por el sitio del ingeniero informático Mauro Infantino, CovidStats.

En contraste, la provincia con menor cantidad de testeos es Misiones , que hizo –desde el comienzo de la pandemia hasta hoy- un promedio de 31.000 testeos por millón de habitantes.

“Desde el principio tuvimos la política de ir ampliando la estrategia de testeos, así fue como primero testeábamos a los sintomáticos, luego a quienes venían de viaje y los contactos estrechos sin síntomas. Esto nos llevó a que hoy tengamos cuatro operativos de testeos”, observó una fuente cercana al ministerio de Salud porteño, quien señaló que el 100% de los tests los compra el gobierno de Rodríguez Larreta.

Según precisó alguien cercano al equipo del ministro Fernán Quirós a este medio, el 40% de los casos diarios detectados en la Ciudad son asintomáticos. “Eso hace que la estrategia sea superior”, enfatizó. En el marco de la segunda ola de contagios, mientras el índice de contagios a nivel nacional está en torno al 35%, en la jurisdicción porteña ya han logrado descender esa cifra al 21%.

Este medio intentó comunicarse con autoridades sanitarias de la provincia de Misiones en reiteradas oportunidades para comprender su estrategia. No hubo respuesta.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires se posiciona por debajo de la media (décimo quinta en la tabla de 24 jurisdicciones), con un promedio de 170.000 testeos por millón de habitantes. Ante consultas de LA NACION, fuentes del ministerio de Salud que encabeza Daniel Gollan indicaron: “No se comparan los números absolutos”. “Los protocolos de testeos son diferentes, nosotros testeamos sintomáticos”, señaló un referente de la cartera sanitaria a este medio.

La Provincia, que testea casi siete veces menos que la Ciudad, tiene una modalidad distinta en la estrategia de testeos. Según precisaron voces cercanas al gobierno de Axel Kicillof, en el territorio bonaerense se realiza un examen de coronavirus solo a los que presentan síntomas, mientras que en la jurisdicción gobernada por Horacio Rodríguez Larreta se hacen tests de distinto tipo: a los que tienen sintomatología, a todos sus contactos estrechos, a docentes, y a los miles de turistas que salen a 150 kilómetros de la Ciudad por más de cuatro días, entre otros.

“Nuestros epidemiólogos, en base a estudios, sostienen que testear asintomáticos no tiene ningún sentido porque pueden arrojar falsos negativos”, precisaron desde la Provincia, y subrayaron: “Por eso, siempre la propuesta es aislar, y si hay síntomas, testear”.

Para enfatizar y justificar su postura, fuentes de la cartera sanitaria bonaerense pusieron como ejemplo el brote de casos en el plantel de River Plate. “Los testearon a todos y diez dieron negativo”, recordó una persona que integra el equipo de Gollan, que remarcó: “Al otro día los volvieron a testear y todos los que habían dado negativo el día anterior ya tenían el virus en su cuerpo. Eso te demuestra que, si testeas sin criterio, no sirve para nada”.

La ventana a la pandemia

Según Our World in Data, el sitio de la Universidad de Oxford que recopila información mundial sobre la pandemia del coronavirus, “los testeos son la ventana a la pandemia y cómo se propaga”. “Sin datos sobre quién está infectado por el virus, no tenemos forma de entender la pandemia. Sin datos, no podemos saber a qué países les está yendo bien y a cuáles no”, aseguran desde la casa de estudios británica.

Los testeos son los que permiten conocer la tasa de positividad en determinadas zonas geográficas. En esencia, la métrica posibilita el entendimiento de la propagación del coronavirus. De acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una tasa positiva de menos del 5% es indicador de que la epidemia está bajo control en un país, mientras que un indicador que supera el 10% de positividad es indicador de que se testeando de manera insuficiente. En la Argentina, -en un promedio de los últimos 7 días- esa cifra es del 35%.

“Para poder monitorear y controlar adecuadamente la propagación del virus, los países con brotes más extendidos deben realizar más pruebas”, asegura la Universidad de Oxford.

Pese a encabezar el nivel de testeos a nivel nacional, la Ciudad tiene un nivel de positividad que escala al 21%, según datos oficiales relevados por LA NACION Data. Asimismo, la Provincia arroja un 31% de positividad, en promedio de los últimos de siete días. Por su parte, Misiones, la provincia que menos testea en el país por millón de habitantes, tiene una positividad del 52%. No obstante, la jurisdicción con el nivel más alto en positividad es La Rioja, que tiene 72%.