Segunda dosis en la Provincia: Nicolás Kreplak pidió aceptar la combinación de vacunas y detalló cómo será la asignación de turnos

“Si uno combina la primera dosis de Sputnik V con la segunda dosis de AstraZeneca o de Moderna son seguras, e igualmente de eficaces que si recibiera la segunda dosis de Sputnik”, reafirmó hoy el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien adelantó que a partir de esta noche o de mañana se enviarán los turnos para intercalar vacunas de distintos laboratorios a aquellas personas que hayan recibido el componente uno del fármaco ruso y ya tengan superados los 60 días entre dosis.

“Como se fue vacunando por orden, en general son las personas más grandes a las que les falta terminar el esquema, o que tienen comorbilidades. Vamos a estar arrancando desde la gente que recibió la vacuna a finales de marzo y los que tienen cumplidos los tres meses”, explicó el funcionario de la provincia de Buenos Aires, que aclaró que los bonaerenses ya recibieron un mail informativo para explicarles cómo funciona la combinación de vacunas.

¿Conviene esperar la segunda dosis de la Sputnik V o aceptar el turno para combinar?

Al ser consultado en Radio La Red por si es mejor esperar el segundo componente de Sputnik V u optar por utilizar la segunda dosis de AstraZeneca o de Moderna, Kreplak afirmó que se aplicaría la primera que le asignen. “Desde el punto de vista científico hemos visto que es lo mismo, que tienen la misma capacidad de producir respuesta inmune y la misma capacidad de producir efectos adversos. Yo recibiría la primera que me llegue, porque si no es peor en capacidad de respuesta y no es peor en efectos adversos, es igual. Entonces, es lo mismo con cualquiera que me toque”, justificó.

La recomendación de los especialistas consultados por LA NACION fue idéntica: completar los esquemas con la vacuna disponible en caso de comprobarse la compatibilidad con la Sputnik V.

¿Qué hago si no quiero combinar vacunas y me llega el turno?

Kreplak insistió con que “no hay racional para no aceptar el turno” para intercalar vacunas y recordó que esta práctica es “habitual en todas las campañas de inoculación”.

Sin embargo, organizó a las personas que no deseen hacerlo. A ellos les recomendó cancelar el turno que les toque, para ser reincorporados en la próxima asignación. “Si no lo cancelan, tarda más días: que falte a la posta de vacunación, que la posta anuncie su ausencia... Demora más tiempo. Es mucho más rápido cancelarlo y esperar a que llegue la próxima”, sostuvo.

En cuanto a la situación epidemiológica, el ministro contó que hay un descenso continuo de los casos desde hace diez semanas, con una baja en la letalidad y en la ocupación de camas de terapia intensiva. “Que en pleno invierno estemos descendiendo los casos casi sin restricciones tiene que ver con la campaña de vacunación”, aseguró el funcionario.

LA NACION