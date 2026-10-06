Crece el malestar en el Gobierno por las críticas de García Cuerva, pero hubo un pedido de no confrontar con la Iglesia

El malestar, concreto y palpable, se mantiene desde el viernes, cuando un día antes de que una multitud se congregara en la Basílica de Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, afirmó que el papa León XIV se encontrará a su paso por el país con “una Argentina dividida y en crisis”, y con un “alto porcentaje de pobres”.

A diferencia de otros cuestionamientos, la Casa Rosada no retrucará sus dichos. Con el objetivo de que todo salga bien a principios de noviembre, cuando el Sumo Pontífice aterrice en Buenos Aires, y más allá de la preocupación por el tono de sus homilías y actividades, el gobierno de Javier Milei decidió no contestarle directamente ni al arzobispo de Buenos Aires ni a otros miembros de la jerarquía eclesiástica, que tuvieron (y seguramente repetirán) una visión crítica sobre los efectos del plan económico libertario.

Fuera de micrófono, importantes miembros del oficialismo reconocen que el malestar existe, pero que la idea es no confrontar, por lo “costoso” que sería entrar en una discusión. Hay preocupación, de todos modos, por el tono que elegirá la Iglesia en los eventos masivos de los que participará el Papa, entre ellos la misa en la Catedral Metropolitana y el encuentro con distintos sectores sociales en la sede de la Universidad Católica, en los que García Cuerva tendrá participación activa.

La línea oficial, surgida del despacho de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las responsables por el Gobierno de la organización de la visita papal, no fue seguida por algunos “inorgánicos”, como el diputado nacional porteño Alejandro Fargosi y el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, quien en un posteo afirmó que “como católico” estaba “cansado de este tipo”, en relación a García Cuerva, a quien pidió “menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”. El posteo del asesor fue retuiteado por su jefe, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aunque cerca del ministro evitaron hacer comentarios o especulaciones sobre el sentido de su iniciativa.

Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y mas predicar la palabra de Dios, Cuerva. https://t.co/59EIjyquJu — Felipe Núñez 🦅 (@Felii_N) October 2, 2026

“La idea es continuar el diálogo con la Iglesia, tenemos reuniones previstas esta semana, y no hay planteos para hacer”, comentaron a LA NACION miembros del Gobierno que coordinan con el Vaticano, la Iglesia argentina y representantes de los gobiernos de Córdoba, la provincia y la ciudad de Buenos Aires las alternativas y la logística de la “visita pastoral” de León XIV, como la definieran desde el Episcopado.

“Las declaraciones de esta persona que usted menciona, él mismo aclara, dice esto como católico, con lo cual es un cuestionamiento que no viene desde el Gobierno”, aclaró hoy el portavoz Adrián Ravier, cuando fue consultado por el posteo de Núñez, que también es parte integrante del programa de streaming Tres Anclas, junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase, Martín Vauthier, y miembros de las Fuerzas del Cielo bajo la conducción de Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

“Nosotros respetamos la libertad de expresión, como lo hacemos aquí con ustedes. Respetamos también la libertad de expresión, por supuesto, respecto a la Iglesia y todas las opiniones que puedan plantear”, dijo Ravier en la conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada. “Todos queremos mejorar, pero insistimos en que es por este camino que hemos sacado a mucha gente de la pobreza”, agregó Ravier, evitando chocar de frente con los reclamos de la Iglesia.

“Las heridas de la intolerancia supuran y se está infectando el alma del pueblo”, había insistido García Cuerva en su homilía en Luján, fustigó “los discursos de odio” y pidió “abrazos solidarios ante tanta indiferencia”.

Un rato después, el diputado Fargosi publicó en sus redes sociales una foto de García Cuerva junto al exministro de Economía de Alberto Fernández, Sergio Massa, junto a la frase “más claro, imposible”. Desde un despacho oficialista marcaban diferencias entre la conducción “moderada” del Episcopado, que encabeza monseñor Marcelo Colombo, con las posturas de García Cuerva, a quien consideran afín a “la izquierda peronista”.

El domingo, a modo de desmentida, el propio Presidente saludó a los fieles por el día de San Francisco de Asís, un mensaje reposteado por el secretario de Culto, Agustín Caulo, miembro también de las Fuerzas del Cielo.