Crece la expectativa de que el Nahuel Gallo sea alcanzado por la amnistía, pero el Gobierno mantiene la cautela

El Gobierno espera, entre la expectativa y la cautela, que el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo sea liberado por la “ley de amnistía” anunciada el viernes por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La mandataria interina encargó a dos comisiones legislativas presentar en las próximas horas, instaladas de urgencia, la ley ante la Asamblea Nacional.

Gallo está detenido desde el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó entrar a Venezuela para reencontrarse con su esposa y su pequeño hijo, que estaban en ese país desde tiempo antes.

“Ojalá; aún no lo sabemos”, respondió a LA NACION un portavoz de Casa Rosada, ante la consulta sobre si creían que Gallo entraría en la lista de alcanzados por Rodríguez, de la que todavía se desconocen precisiones.

En el Gobierno se muestran cautelosos respecto de los movimientos del chavismo, con el que no tienen ningún tipo de contacto.

“Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política, de 1999 al presente”, dijo Rodríguez. Y agregó: que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo.

Rodríguez también anunció el cierre del Helicoide, denunciado desde hace tiempo por organizaciones de derechos humanos como escenario de torturas a prisioneros del régimen.

El gobierno venezolano anunció que se convertirá en un centro deportivo y de servicios sociales.

La promesa de la amnistía se dio cuando faltan apenas horas para que se cumpla un mes desde la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El Gobierno viene siguiendo de cerca la situación de Gallo, pero con pocos datos concretos sobre su estado más allá de los relatos de excompañeros.

Según detalló otra fuente consultada por LA NACION, en la Casa Rosada saben que se encuentra en la cárcel de El Rodeo. Y por precisiones dadas en las últimas horas por un excompañero de cautiverio confirmaron, una vez más, lo que se sabía respecto de los tormentos a los que estuvo siendo sometido.

Esos datos surgieron en las últimas horas, previas a conocerse la decisión de Rodríguez, cuando habló Camilo Castro, un ciudadano francés. que estuvo detenido con Gallo. Aseguró que el joven gendarme de 34 años, "está solo en una celda“ y sometido a falsos procesos judiciales en plena madrugada.

En las filas del oficialismo, desde donde estuvieron pendientes del tema desde el momento mismo de su detención y siempre fueron herméticos, insisten en que no tienen una interlocución directa por el gendarme.

El motivo es que las relaciones entre Argentina y Venezuela están cortadas desde julio de 2024, cuando Maduro echó al cuerpo diplomático argentino en Caracas, por sus diferencias con Javier Milei.

En ese sentido, toda la interlocución que se tuvo hasta el momento fue a través de Estados Unidos, que en la Casa Rosada sostienen que negocia a los detenidos argentinos “como propios”.

Es precisamente Estados Unidos el país en que el Gobierno argentino siempre confió que pueda destrabar la situación del gendarme.

En las últimas horas deslizaban que la decisión de Rodríguez se dio luego de las presiones de ese país por los detenidos.

Días atrás, Estados Unidos celebró la liberación de “143 detenidos injustamente”, al mismo tiempo que reclamó más excarcelaciones. “Esperamos que esa presión surta efecto”, dijo una fuente cercana al tema.

Ese pedido se realizó durante una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, para abordar la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Allí, el embajador estadounidense ante ese organismo, Leandro Rizzuto, después de mencionar esas 143 liberaciones sostuvo que: “Aproximadamente mil más permanecen detenidas injustamente. Estados Unidos solicita y apoya la liberación incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente”.

En las filas libertarias confían en que esa presión de Estados Unidos pueda tener efecto en Venezuela y que Gallo sea finalmente liberado.

Más de 400 días en cautiverio

Gallo lleva 419 presos. Los detalles sobre sus días son demoledores. Su excompañero, Castro detalló: “Lo que yo sé es que últimamente Agustín (Nahuel), aún con toda la fuerza que él tiene, ha tenido momentos más difíciles, psicológicamente. Solo imagínate, estar encerrado en una celda de 2 metros sobre 3”.

Castro, que fue liberado en noviembre pasado, también contó que Gallo fue víctima de falsos procesos judiciales. “Entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana, con falsos jueces disfrazados en los pasillos de la cárcel, con gente con gorra negra”, describió

Días atrás se conoció otro testimonio, el del colombiano, Iván Colmenares. “Nos encapuchaban, nos esposaban, nos pegaban con los rifles. Uno tenía que quedarse quieto y tranquilo porque había consecuencias”, contó Colmenares. Y detalló que estas podían ir desde ser rociados con gas lacrimógeno hasta el encierro en una celda de castigo.

“Ellos arman una obra teatral, en donde te inventan una causa, te ponen a firmar documentos sin tu consentimiento. Tienes que firmarlos porque sí, sino te van a castigar. No estás en un proceso justo, garantista. No sabe uno cuándo va a salir”, agregó en el mismo sentido, quien compartió desde el primer día de encierro con Gallo hasta diciembre pasado cuando logró ser liberado.